Ветеран о Победе: от радости стреляли так, что в казарме вылетели стекла

Ботев родился 20 сентября 1925 года в Кемеровской области, когда началась война, он учился в 8-м классе. Сначала на фронт ушел его отец, а через год призвали и Ботева, которому на тот момент было 17 лет. Сначала его отправили в школу радиоспециалистов, а после в резервный батальон связи в Москву. Его родные вспоминают, что юноша должен был остаться в тылу, но вмешался случай: один из заряжающих самоходного устройства был ранен, и Ботева поставили на его место. Он принимал участие в боях на Белорусском фронте, на территории Германии и Польши. Не дошел совсем немного до Берлина: отправили в танковое училище в Казани.