Ветеран о Победе: от радости стреляли так, что в казарме вылетели стекла

НУР-СУЛТАН, 9 мая - РИА Новости. Новость о Победе в Великой Отечественной войне в Казанском танковом училище отмечали стрельбой из танка, но о холостых зарядах от радости не подумали, зарядили боевыми, и в казарме вылетели стекла, такими воспоминаниями поделился с РИА Новости ветеран Иван Ботев.
Ботев родился 20 сентября 1925 года в Кемеровской области, когда началась война, он учился в 8-м классе. Сначала на фронт ушел его отец, а через год призвали и Ботева, которому на тот момент было 17 лет. Сначала его отправили в школу радиоспециалистов, а после в резервный батальон связи в Москву. Его родные вспоминают, что юноша должен был остаться в тылу, но вмешался случай: один из заряжающих самоходного устройства был ранен, и Ботева поставили на его место. Он принимал участие в боях на Белорусском фронте, на территории Германии и Польши. Не дошел совсем немного до Берлина: отправили в танковое училище в Казани.
"В Казани (узнал, что Победа - ред.), с фронта туда привезли на курсы, где готовили офицеров, там услышал, салют был, начали боевыми снарядами стрелять, и в казарме все стекла полетели, переволновались от радости, о холостых не подумали", - вспоминает ветеран.
После войны Бетов остался в армии, готовил командиров на легендарные танки Т-34. В общей сложности ветеран 30 лет был военным, ушел со службы в звании полковника, еще 30 лет работал в системе гражданской обороны. В Казахстан ветеран переехал по службе. Его родные рассказали РИА Новости, что для их семьи две даты особенно дороги - 9 мая и 13 января, когда Бетов ушел из дома на фронт.
Всего в Казахстане проживают более 1 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, более 80 жителей блокадного Ленинграда, около 300 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и больше 100 тысяч тружеников тыла.
30 апреля, 08:00Как "Кембриджская пятерка" помогала охотиться на бандеровцев