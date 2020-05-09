Экипажи барков "Седов" и "Крузенштерн" отметят 9 мая концертом

"Сегодня на учебных парусных судах "Седов" и "Крузенштерн" прошли торжественные построения экипажей и курсантов-практикантов, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Капитаны судов провели праздничные митинги и поздравили участников экспедиции с этой знаменательной датой", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе построений знаменные группы внесли на шлюпочные палубы кораблей копии Знамен Победы и флаги РФ и Росрыболовства. В течение дня на парусниках пройдут праздничные концерты, где исполнят песни военных лет. Также на барках пройдет просмотр художественных фильмов про Великую Отечественную войну – "Офицеры" и "В бой идут одни старики".

"В 18.00 (по корабельному времени) экипажи УПС и курсанты почтят память павших в боях за Родину минутой молчания, а в 19.00 исполнят песню "День Победы", - рассказали в медиацентре.