Экипажи барков "Седов" и "Крузенштерн" отметят 9 мая концертом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Экипажи барков "Седов" и "Крузенштерн", принимающих участие в кругосветной экспедиции, отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне торжественным построением, праздничным концертом и просмотром военных фильмов, сообщает медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства.
"Сегодня на учебных парусных судах "Седов" и "Крузенштерн" прошли торжественные построения экипажей и курсантов-практикантов, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Капитаны судов провели праздничные митинги и поздравили участников экспедиции с этой знаменательной датой", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в ходе построений знаменные группы внесли на шлюпочные палубы кораблей копии Знамен Победы и флаги РФ и Росрыболовства. В течение дня на парусниках пройдут праздничные концерты, где исполнят песни военных лет. Также на барках пройдет просмотр художественных фильмов про Великую Отечественную войну – "Офицеры" и "В бой идут одни старики".
"В 18.00 (по корабельному времени) экипажи УПС и курсанты почтят память павших в боях за Родину минутой молчания, а в 19.00 исполнят песню "День Победы", - рассказали в медиацентре.
В настоящее время барк "Седов" находится в акватории Южно-Китайского моря и держит курс на Владивосток, а "Крузенштерн" идет в родной порт – Калининград через воды Средиземного моря. На сегодняшний день двумя парусниками пройдено более 41 тысячи морских миль.
Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.
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