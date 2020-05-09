Жители Украины рассказали, как узнали о Победе СССР в 1945 году

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Украинцы твердо намерены отпраздновать 75-ю годовщину Победы в Украинцы твердо намерены отпраздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, несмотря на карантин, объявленный в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19. На официальном уровне торжества в этот день не проходят уже несколько лет, так как накануне страна отмечает День памяти и примирения.

В этом году торжеств тоже не будет - уже из-за пандемии. Украинское правительство решило в этом году не проводить массовые мероприятия в День Победы и поручило местным властям индивидуально поздравить ветеранов. При этом парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к украинцам с призывом одновременно включить 9 мая в 12.00 (совпадает с мск) песню "День Победы".

Корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с теми, кто помнит, каким было 9 мая 1945 года. Они поделились воспоминаниями и рассказали о своем отношении к решению властей не праздновать День Победы.

День Победы - как это было

Одна из тех, кто помнит победу – участница боевых действий Ольга Миняйло из Черкасской области . В 1945 году ей было 14 лет.

По ее словам, в течение нескольких лет войны, до последнего месяца в доме, где жила ее семья, квартировались немецкие офицеры, чиновники и коллаборационисты. "Мы хорошо жили, у нас был хороший дом с полами (деревянным полом – ред.), поэтому к нам все время подселяли кого-то. Сначала жил немецкий инженер, потом офицер-немец, потом переводчица Зоя родом из Полтавской области (Украины – ред.). В самом конце войны у нас жила семья – немецкий офицер и его жена, тоже родом из Полтавской области. Они поженились уже во время войны, и она помогала ему переводить", - вспоминает женщина.

Она рассказала, что у нее был старший брат Александр, которого ласково называли Шурой. "Когда пришли немцы, Шуру, как и других мужчин из нашего села, хотели вывезти на работы в Германию. Их уже даже собрали в одном из сараев, но спасла бомбардировка нашей армии, и он остался", - добавила Миняйло.

По ее словам, когда в доме жили немцы, было тяжело, так как их отца советские власти арестовали в 1937 году и отправили в Сибирь. "Мама постоянно за меня переживала и просила не подселять к нам мужчин", - призналась женщина.

Муж Ольги Николай значительно младше, ему в 1945 году было всего шесть лет, но он также помнит войну. Например, одну из бомбардировок и как воровал у немцев сигары для старших ребят. "Они тогда говорили, что меня не заподозрят, так как я был еще малой", - отметил он.

О том, что война закончилась победой Советского Союза, они узнали сразу. "Все село ревело и кричало. Кто-то плакал от радости, кто-то рыдал, потому что их родной ранен или погиб. Но радовались окончанию войны все. Весточку о том, что мы победили, передавали от человека к человеку, радио тогда не было", - рассказал мужчина.

Праздник не отменишь

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. При этом на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая. Вместе с тем государственный выходной - 9 мая.

Согласно последнему социологическому опросу, который в апреле провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, почти 40% украинцев считают, что Украина должна отмечать обе даты.

Ольга Миняйло и ее супруг также считают "большой глупостью" попытки украинской власти отменить День Победы и заменить его Днем памяти и примирения. "Это глупости. Для людей, особенно старших (старшего поколения - ред.) и ветеранов, это большой праздник, хоть и горький. Его все равно будут праздновать, будут ходить к памятникам. Нельзя убить историю", - отметил мужчина.

Жительница Чернигова Тамара 1945 год помнит хорошо, ей в то время было семь лет. По ее словам, всю жизнь День Победы был одним из самых больших праздников.

"Его всегда праздновали. Всегда собирались коллективы, ходили на могилы к погибшим на войне. Школьники всегда дарили цветы ветеранам. То, что сейчас (власти пытаются отменить празднование Дня Победы – ред.) – это неправильно. Все-таки люди заслужили, люди воевали, столько погибло, чтобы победа произошла… Пусть бы оставили (праздник – ред.). Ветеранов уже совсем мало осталось, а для них это праздник", - сказала она РИА Новости.

Несмотря на то, что в стране объявлен жесткий карантин, опрошенные РИА Новости украинцы признались, что будут праздновать. "Мы с мужем обязательно пойдем к памятнику неизвестному солдату с цветами. Пойдем вдвоем, чтобы нас не оштрафовали. Но помнить тех, кто погиб, чтобы мы жили, нужно", - рассказала Юлия, держа на руках ребенка. При этом она призналась, что намерена рассказывать своему сыну, что День Победы - это большой праздник и память погибших нужно чтить.

Многие из-за карантина планируют остаться дома и отметить 9 мая в кругу семьи, но есть также и те, кто намерен уехать за город на природу. "Мы планируем, если позволит погода, сначала поехать к памятнику, а потом – в лес на шашлык, подальше от глаз", - рассказала РИА Новости Анна.

По ее словам, с детства девушке рассказывали, что 9 мая – это День Победы, и у нее в школе по этому поводу устраивали факельные шествия к могиле Неизвестного солдата, чтобы почтить память героев. "Как это так, что кому-то захотелось и он переписал историю?" - возмутилась она.

Украины Глава Верховной рады Дмитрий Разумков в одном из интервью также признался, что для него праздник именно 9 мая. "Если мы говорим о 9 мая и лично моей позиции, то для меня это был всегда праздник. У меня дедушки и бабушки были участниками боевых действий. Но это моя личная позиция", - сказал Разумков в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Страна на карантине

В этом году из-за пандемии коронавируса никакие мероприятия вовсе не планируются. Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

Кабмин решил не ослаблять ограничительные меры и в 75-ю годовщину Победы. Ослабление состоится сразу после праздников, с 11 мая будут сняты ряд ограничений, в том числе разрешат прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и даже работу летних площадок кафе и ресторанов. Украинские власти неоднократно заявляли, что именно во время праздников риск заразится коронавирусом самый высокий.

В связи с этим организаторам пришлось перенести шествие "Бессмертного полка", которое стало традиционным в День Победы. Одна из организаторов мероприятия Елена Бережная заявила, что акция обязательно состоится после завершения пандемии.

"Десятки миллионов наших граждан помнят Великую Победу и гордятся своими предками-победителями. В этом году мы обязательно проведем "Бессмертный полк" во всех городах нашей страны, после завершения пандемии", - цитирует ее Единый координационный центр "Бессмертный полк Украины".

Вместо шествия, по словам Бережной, все желающие могут присоединиться к виртуальной акции и рассказать о тех, кто жил и сражался во время войны. "Вы можете рассказать об отважных бойцах, о мужчинах и женщинах, которые были вынуждены круто изменить привычный ход жизни. О тех, кто работал в тылу, кто ждал и терял любимых, выживал в блокаде, искал еду и воспитывал детей, лишенных мирного счастливого детства. Блогеры умеют рассказывать личные истории лучше всех. Давайте покажем, как значима роль каждого маленького человека в большой истории", - отметила она.

Украинцы охотно делятся воспоминаниями о родных и близких на сайте "Бессмертного полка Украины", рассказывая их истории.

Бережная также анонсировала автопробег в украинских городах по случаю 75-годовщины Победы, несмотря на карантин. "Девятого мая мы возложим цветы к памятникам и мемориалам наших воинов. В городе-герое Киеве возложение цветов с участием ветеранов Великой Отечественной войны начнется возле могилы и памятника легендарного полководца - освободителя Киева от немецко-фашистских захватчиков, генерала Николая Федоровича Ватутина! Мы помним и гордимся нашими настоящими героями", - написала Бережная на своей странице в Facebook