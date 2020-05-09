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75 лет Великой Победы
2020-05-09T07:57
https://ria.ru/20200509/1571195309.html
Росстат рассказал о закупках СССР вооружения в годы войны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564788721_0:259:3000:1947_1036x0_80_0_0_a8e8b094768731d892e4d472db37a7e5.jpg
РИА Новости

Росстат рассказал о закупках СССР вооружения в годы войны

06:32 09.05.2020 (обновлено: 07:57 09.05.2020)
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© РИА Новости / Давид ТрахтенбергГенерал Терентий Фомич Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев
Генерал Терентий Фомич Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Советский союз за годы Великой отечественной войны из всего вооружения больше всего ввез винтовок, карабинов и пистолетов-пулеметов, следует из данных Росстата.
Росстат выпустил к 75-летию Победы второе издание статистического сборника "Великая Отечественная война". Как указано в сборнике, начиная с 22 июня 1941 года и по конец 1945 года СССР импортировал 142,6 тысячи винтовок и карабинов. Также было ввезено 122,9 тысячи пистолетов-пулеметов - подавляющая доля была поставлена из США по ленд-лизу.
На третьем месте по величине импорта оказались боевые самолеты - их было ввезено почти 18,8 тысячи. Основная часть - также по ленд-лизу из США. Больше всего вооружения в целом было импортировано в 1942 году.
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Росстат описал пути, по которым грузы поставлялись в СССР по ленд-лизу. Основной объем грузов шел по тихоокеанскому маршруту - из портов Калифорнии в порты советского Дальнего Востока и далее по железной дороге через Сибирь вглубь страны. Летом 1942 года начал действовать воздушный коридор "Аляска–Сибирь". Также действовал морской маршрут от атлантического побережья США вокруг Африки, затем через Индийский океан к портам Ирана и далее к сухопутной границе СССР.
Наконец, был опасный маршрут: вокруг Скандинавского полуострова в Мурманск, Архангельск, Северодвинск и Полярный. По нему прошла четвертая часть всех поставок и основное количество нефтепродуктов, перевозимых танкерами.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)СССРОбщество
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