Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 мая, в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне, возложит цветы к Вечному огню и обратится ко всем россиянам. Обращение главы государства, как ожидается, продлится 20 минут и будет транслироваться на всех ведущих федеральных каналах.
По традиции в прошлые годы в Александровский сад для возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата российский лидер приходил пешком с Красной площади после завершения военного парада, однако в этом году парад Победы был перенесен из-за пандемии коронавируса. Как сообщала РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова, накануне торжественного возложения цветов и венков у Могилы Неизвестного Солдата специалисты провели дезинфекцию Александровского сада и завершили высадку цветов.
Именно у Вечного огня, как заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин обратится ко всем россиянам. Обращение президента, приуроченное к 75-летнему юбилею Победы, должно начаться в 10.00, всего же каналы закладывают под трансляцию 20 минут - такие данные, в частности, указаны в сетке вещания Первого канала, "России 1", НТВ и "Звезды".
Также, по словам Пескова, ожидается еще несколько мероприятий с участием президента, причем памятные мероприятия не будут массовыми, так что нарушений эпидемиологического режима не произойдет. Кроме этого, в ходе видеовстречи с участниками общероссийской акции "МыВместе" Путин поддержал инициативу народного артиста СССР Василия Ланового отметить 75-летие Победы 9 мая массовым исполнением песни "День Победы в рамках онлайн-акции "Бессмертный полк" и обещал подумать над формой собственного участия.
Несмотря на то, что все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы, 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника - современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером состоится традиционный праздничный салют.