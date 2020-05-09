Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

Несмотря на то, что все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы, 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника - современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером состоится традиционный праздничный салют.