Земан рассказал в письме Путину, как Прага встретила красноармейцев

ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Прага 75 лет назад встречала красноармейцев как освободителей, заявил чешский президент Прага 75 лет назад встречала красноармейцев как освободителей, заявил чешский президент Милош Земан в поздравительном письме российскому коллеге Владимиру Путину по случаю юбилея Победы над гитлеровской Германией.

Земан от себя и от имени всего чешского народа поздравил Путина и в его лице всех россиян с юбилеем Победы. Он выразил восхищение героизмом воинов Красной армии. При этом Земан отметил, что нечеловеческий, жестокий и порабощающий нацистский режим покорил и его страну.

"Граждане Праги и всей Чехословакии 75 лет назад, 9 мая 1945 года, приветствовали красноармейцев как своих освободителей, и наша благодарность рисковавшим своими жизнями бойцам не изменилась, даже несмотря на то, что судьбы и отношения стран после поражения гитлеровской тирании не были легкими и простыми, как и в настоящее время", - написал чешский президент.

По словам Земана, нельзя переписывать историю, нельзя забывать о том, что в боях за освобождение Чехословакии положили свои жизни 140 тысяч воинов Красной армии.

"Мы знаем, что без их жертв, без геройства русского народа и других народов СССР , без геройской решимости воинов Красной Армии, которая – хотя некоторые переписыватели истории отказываются это признать – освободила большую часть территории тогдашней Чехословакии, мы никогда не стали бы независимым и гордым народом, каким мы являемся сейчас", - написал Земан.

Чешский президент выразил сожаление, что из-за пандемии коронавируса не может отметить на Красной площади окончание войны. "Однако я надеюсь, что очень скоро у нас будет возможность для празднования и личной встречи в другое время", - отметил он.

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.

Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики, но отметил, что вмешательство во внутренние дела страны является контрпродуктивным. Его пресс-секретарь Йиржи Овчачек категорически осудил действия властей Праги-6. По его словам, "высокомерные и ненавидящие" политические экстремисты в тяжелое время борьбы с коронавирусом решили покрыть Чехию позором, убрав памятник Коневу - освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов.

После демонтажа памятника Коневу власти другого района Праги - окраинного Ржепорыйе - по инициативе старосты Павла Новотного установили памятник власовцам, которые, по их данным, освободили в мае 1945 года тогдашнюю деревню Ржепорыйе от гитлеровцев.

Российское посольство назвало установку этого памятника уступкой тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны. Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности военных преступлениях и преступлениях против человечности.