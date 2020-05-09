Акция "Бессмертный полк"

В 2013 году к акции "Бессмертный полк" усилиями добровольных региональных координаторов присоединились более 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана. Всего в ней приняли участие более 180 тысяч человек. В тот год впервые шествие прошло в Москве на Поклонной горе.