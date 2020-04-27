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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T10:55
https://ria.ru/20200427/1570614931.html
Песков объяснил перенос парада Победы и голосования по Конституции
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РИА Новости

Песков объяснил перенос парада Победы и голосования по Конституции

10:55 27.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Решения о переносе голосования по поправкам к конституции и парада Победы дались тяжело, но речь идет о беспрецедентной опасности для жизни и здоровья людей из-за ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что эти решения дались действительно тяжело. Но речь идет о жизни и здоровье людей. Речь идет о беспрецедентной опасности. Конечно, эпидемиологические угрозы у нас были много раз за последние лет двадцать — атипичная пневмония, птичий грипп и т. д. Но ни разу еще эти угрозы не разрастались до таких масштабов", - сказал Песков в интервью АиФ.

По его словам, нынешний вызов необычный, "и он потребовал таких решений, которые еще несколько месяцев назад нельзя было себе представить".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было запланировано на 22 апреля, однако позже президент РФ Владимир Путин заявил о переносе их-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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Затем Путин объявил, что парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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