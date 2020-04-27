Песков объяснил перенос парада Победы и голосования по Конституции

"Я думаю, что эти решения дались действительно тяжело. Но речь идет о жизни и здоровье людей. Речь идет о беспрецедентной опасности. Конечно, эпидемиологические угрозы у нас были много раз за последние лет двадцать — атипичная пневмония, птичий грипп и т. д. Но ни разу еще эти угрозы не разрастались до таких масштабов", - сказал Песков в интервью АиФ.