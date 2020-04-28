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75 лет Великой Победы
2020-04-28T20:17
https://ria.ru/20200428/1570671365.html
Пользователи соцсетей смогут участвовать в шествии "Бессмертный полк"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570670884_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d0ad24336bf2f194c2de34ade64aa16c.jpg
РИА Новости

Пользователи соцсетей смогут участвовать в шествии "Бессмертный полк"

12:09 28.04.2020 (обновлено: 20:17 28.04.2020)
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© РИА НовостиУчастники шествия "Бессмертный полк"
Участники шествия Бессмертный полк
© РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Mail.ru Group примет участие в организации акции "Бессмертный полк" в День Победы, которая в этом году пройдет онлайн, и проведет ее трансляцию в социальных сетях "Одноклассники" (ОК) и "ВКонтакте" (ВК), говорится в сообщении интернет-холдинга.
Акция проводится совместно с Общероссийским общественным движением "Бессмертный полк".
В релизе уточняется, что в преддверии праздника 9 Мая "Одноклассники" и "ВКонтакте" запустили специальные мини-приложения, через которые пользователи смогут загрузить архивные фотографии и рассказать о родных и близких, которые прошли Великую Отечественную войну. Приложение оформит снимок как памятную карточку, которой можно будет поделиться в профиле в ОК, а также в историях и ленте ВК.
"Истории и фото ветеранов объединят в трансляцию: ее можно будет посмотреть в "Одноклассниках", "ВКонтакте", на сайте "Бессмертного полка", а также в офлайне – на медиаэкранах в российских городах", - говорится в сообщении.
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В нем также отмечается, что акции, посвященные Дню Победы, традиционно популярны у аудитории рунета. В "Одноклассниках" в течение последних нескольких лет проходила онлайн-версия "Бессмертного полка": миллионы людей делились снимками ветеранов из семейных архивов и историями войны, которые 9 мая попадали в специальную ленту, доступную всем пользователям ОК.
Акция "Бессмертный полк", посвященная сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, проводится в День Победы в России и других странах. В прошлые годы каждый желающий мог выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных тележурналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыОбщество
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