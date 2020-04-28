Пользователи соцсетей смогут участвовать в шествии "Бессмертный полк"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Mail.ru Group примет участие в организации акции "Бессмертный полк" в День Победы, которая в этом году пройдет онлайн, и проведет ее трансляцию в социальных сетях "Одноклассники" (ОК) и "ВКонтакте" (ВК), говорится в сообщении интернет-холдинга.

Акция проводится совместно с Общероссийским общественным движением "Бессмертный полк".

В релизе уточняется, что в преддверии праздника 9 Мая "Одноклассники" и "ВКонтакте" запустили специальные мини-приложения, через которые пользователи смогут загрузить архивные фотографии и рассказать о родных и близких, которые прошли Великую Отечественную войну. Приложение оформит снимок как памятную карточку, которой можно будет поделиться в профиле в ОК, а также в историях и ленте ВК.

"Истории и фото ветеранов объединят в трансляцию: ее можно будет посмотреть в "Одноклассниках", "ВКонтакте", на сайте "Бессмертного полка", а также в офлайне – на медиаэкранах в российских городах", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что акции, посвященные Дню Победы, традиционно популярны у аудитории рунета. В "Одноклассниках" в течение последних нескольких лет проходила онлайн-версия "Бессмертного полка": миллионы людей делились снимками ветеранов из семейных архивов и историями войны, которые 9 мая попадали в специальную ленту, доступную всем пользователям ОК.