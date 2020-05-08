Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-08T21:36
https://ria.ru/20200508/1571188415.html
Власти Ленобласти направили 172 млн рублей на единовременные соцпособия
https://cdn24.img.ria.ru/images/147963/25/1479632558_0:97:3505:2068_1036x0_80_0_0_b80d3f1e60599db8c180d73707730dba.jpg
РИА Новости

Власти Ленобласти направили 172 млн рублей на единовременные соцпособия

21:36 08.05.2020
27
© Fotolia / tieroЗаполнение бланка документа
Заполнение бланка документа
© Fotolia / tiero
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Власти Ленинградской области выплатили 172 миллиона рублей в качестве единовременных социальных пособий семьям, оказавшимся в сложном материальном положении из-за введенных ограничений в связи с пандемией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, эта сумма является пока промежуточной, поскольку обработка постоянно поступающих данных от жителей, а также от биржи труда, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и комитета по здравоохранению региона, продолжается.
"В частности, более 500 индивидуальных предпринимателей, оставшихся без заработка, единоразово получили по семь тысяч рублей на себя и по пять тысяч рублей на каждого ребенка — на это выделены 5,7 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что безработные заявители, получающие региональную доплату согласно постановлению правительства области, получили по пять тысяч рублей на каждого ребенка — в общей сложности сумма составила 830 тысяч рублей. Данные по остальным заявителям находятся в обработке.
Подписание документов
Вчера, 19:06Ленинградская область
Власти Ленобласти расширили список МСП для получения соцподдержки
"Что касается многодетных семей региона, то они получили по три тысячи рублей на каждого ребенка — всего на пособия было направлено 70 миллионов рублей. Также свыше 91,7 миллиона рублей направлены на выплаты по три тысячи рублей малоимущим семьям", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что, кроме того, 65 родителей детей-инвалидов, которые находились на постоянном стационарном обслуживании, уже получили по 4,7 тысячи рублей — в общей сложности на эти цели направлены 305,5 тысячи рублей. По 3,7 тысячи рублей (всего 1,5 миллиона рублей) получили 413 родителей, дети-инвалиды которых посещали группы дневного пребывания.
"Более 1,1 тысячи жителей, страдающие хроническими заболеваниями и получающие минимальную пенсию, получили по две тысячи рублей — на это направлено 2,3 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь>>

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дом правительства Российской Федерации
4 мая, 11:52Распространение нового коронавируса
Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Подписание документов
Власти Ленобласти расширили список МСП для получения соцподдержки
Священнослужители Свято-Пафнутьева Боровского монастыря
Более тысячи человек обратились за духовной помощью на линию "Мы вместе"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Студенты-медики активно помогают в борьбе с коронавирусом, заявил Мурашко
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи поздравил фронтовиков с праздником Победы по видеосвязи
Пассажирский самолет
В Швейцарию вылетел второй гуманитарный рейс с российскими детьми
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
Помощь волонтеров-медиков в Рязанской области незаменима, заявил Любимов
Храмовый комплекс в честь Святых Царственных мучеников страстотерпцев. Москва
Строительство храмов на юге Москвы возобновится 15 мая
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для больных коронавирусом
Видеорегистраторы
ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
Советские бомбардировщики Пе-2 атакуют немецкие позиции
В Ленобласти к 75-летию Победы открылся музей "Дом авиаторов"
В столице Южной Осетии городе Цхинвал
В Южной Осетии продлили нерабочие дни до конца мая
Санитарная обработка помещений в одной из школ Москвы
Занятия в московских школах в этом учебном году не возобновятся
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая
Автомобиль скорой помощи
Власти Ленобласти с 12 мая перечислят медикам допвыплаты
Жительница Москвы отбирает фотографии для участия в акции Бессмертный полк онлайн
"Бессмертный полк – онлайн" принял более двух миллионов заявок на участие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Милла Йовович прочла "Муху-Цокотуху" на русском языке
02:01Дерматолог рассказал, как пережить "масочный режим" в жару
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
Лента новостейМолния