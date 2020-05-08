Власти Ленобласти направили 172 млн рублей на единовременные соцпособия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области выплатили 172 миллиона рублей в качестве единовременных социальных пособий семьям, оказавшимся в сложном материальном положении из-за введенных ограничений в связи с пандемией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, эта сумма является пока промежуточной, поскольку обработка постоянно поступающих данных от жителей, а также от биржи труда, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и комитета по здравоохранению региона, продолжается.

"В частности, более 500 индивидуальных предпринимателей, оставшихся без заработка, единоразово получили по семь тысяч рублей на себя и по пять тысяч рублей на каждого ребенка — на это выделены 5,7 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что безработные заявители, получающие региональную доплату согласно постановлению правительства области, получили по пять тысяч рублей на каждого ребенка — в общей сложности сумма составила 830 тысяч рублей. Данные по остальным заявителям находятся в обработке.

"Что касается многодетных семей региона, то они получили по три тысячи рублей на каждого ребенка — всего на пособия было направлено 70 миллионов рублей. Также свыше 91,7 миллиона рублей направлены на выплаты по три тысячи рублей малоимущим семьям", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что, кроме того, 65 родителей детей-инвалидов, которые находились на постоянном стационарном обслуживании, уже получили по 4,7 тысячи рублей — в общей сложности на эти цели направлены 305,5 тысячи рублей. По 3,7 тысячи рублей (всего 1,5 миллиона рублей) получили 413 родителей, дети-инвалиды которых посещали группы дневного пребывания.

"Более 1,1 тысячи жителей, страдающие хроническими заболеваниями и получающие минимальную пенсию, получили по две тысячи рублей — на это направлено 2,3 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.

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