В Совфеде прокомментировали возможность перенести ЕГЭ на август

В беседе с телеканалом RT парламентарий заявила, что в таких решениях необходимо учитывать рекомендации экспертов.

"На сегодняшний день у нас определена дата Единого государственного экзамена начиная с 8 июня, и она была несколько сдвинута. Уже сейчас сделано заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что после 12 мая будет приниматься решение о том, нужно ли далее сдвигать сроки ЕГЭ", — отметила сенатор.

По словам Гумеровой, сейчас необходимо рассматривать все сценарии действия в сложившейся ситуации.

"В любом случае, какое бы мы решение ни принимали, во главу угла должно ставиться здоровье наших детей", — заключила она.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь. Свое предложение он объяснил тем, что ситуация с эпидемией коронавируса вряд ли изменится настолько, чтобы ЕГЭ можно было провести через месяц.

В этом году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. Из-за пандемии коронавируса начало основного этапа сдвинули на 8 июня.

Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года.

Испании и Италии. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более 3,75 миллиона зараженных, из которых около 260 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США

Россия занимает пятое место по числу зараженных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 187 859 человек, из них поправились 26 608 человек. Жертвами болезни стали 1723 пациента.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.