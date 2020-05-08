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2020-05-08T23:36
https://ria.ru/20200508/1571186021.html
В Совфеде прокомментировали возможность перенести ЕГЭ на август
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали возможность перенести ЕГЭ на август

19:56 08.05.2020 (обновлено: 23:36 08.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛичные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала предложение главы Минздрава Михаила Мурашко перенести Единый государственный экзамен на август из-за эпидемии коронавируса.
В беседе с телеканалом RT парламентарий заявила, что в таких решениях необходимо учитывать рекомендации экспертов.
"На сегодняшний день у нас определена дата Единого государственного экзамена начиная с 8 июня, и она была несколько сдвинута. Уже сейчас сделано заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что после 12 мая будет приниматься решение о том, нужно ли далее сдвигать сроки ЕГЭ", — отметила сенатор.
По словам Гумеровой, сейчас необходимо рассматривать все сценарии действия в сложившейся ситуации.
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"В любом случае, какое бы мы решение ни принимали, во главу угла должно ставиться здоровье наших детей", — заключила она.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь. Свое предложение он объяснил тем, что ситуация с эпидемией коронавируса вряд ли изменится настолько, чтобы ЕГЭ можно было провести через месяц.
В этом году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. Из-за пандемии коронавируса начало основного этапа сдвинули на 8 июня.
Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года.
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Россия занимает пятое место по числу зараженных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 187 859 человек, из них поправились 26 608 человек. Жертвами болезни стали 1723 пациента.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
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