Власти Ленобласти расширили список МСП для получения соцподдержки

"Перечень расширен с девяти до 30 основных экономических видов деятельности индивидуальных предпринимателей, приостановивших свою деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в первую очередь, в их число включили предприятия торговли. В частности, на поддержку могут рассчитывать предприниматели, реализующие в специализированных магазинах текстильные изделия, одежду, обувь, бытовую электронику, аудио и видеотехнику, мебель, фотоаппаратуру, часы и другие непродовольственные товары.

"Кроме того, в числе получателей поддержки – предприниматели, занимающиеся розничной торговлей текстилем, одеждой и обувью в нестационарных торговых объектах и на рынках. В перечень вошли предприниматели, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок, предоставлению продуктов питания и напитков, предоставлению мест временного проживания, услуги проката и аренды, а также коммерческие художественные галереи и торговля произведениями искусства", - сказал собеседник агентства.