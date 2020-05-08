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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-08T19:06
https://ria.ru/20200508/1571184001.html
Власти Ленобласти расширили список МСП для получения соцподдержки
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РИА Новости

Власти Ленобласти расширили список МСП для получения соцподдержки

19:06 08.05.2020
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© Pixabay / Free-PhotosПодписание документов
Подписание документов
© Pixabay / Free-Photos
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Власти Ленинградской области расширили перечень видов предпринимательской деятельности, которые пострадали от пандемии коронавируса и могут получить оддержку в виде денежных выплат, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соответствующие изменения в постановление правительства региона одобрил губернатор области Александр Дрозденко.
"Перечень расширен с девяти до 30 основных экономических видов деятельности индивидуальных предпринимателей, приостановивших свою деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что в первую очередь, в их число включили предприятия торговли. В частности, на поддержку могут рассчитывать предприниматели, реализующие в специализированных магазинах текстильные изделия, одежду, обувь, бытовую электронику, аудио и видеотехнику, мебель, фотоаппаратуру, часы и другие непродовольственные товары.
"Кроме того, в числе получателей поддержки – предприниматели, занимающиеся розничной торговлей текстилем, одеждой и обувью в нестационарных торговых объектах и на рынках. В перечень вошли предприниматели, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок, предоставлению продуктов питания и напитков, предоставлению мест временного проживания, услуги проката и аренды, а также коммерческие художественные галереи и торговля произведениями искусства", - сказал собеседник агентства.
Дом правительства Российской Федерации
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