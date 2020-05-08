Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы

Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.. Архивное фото

Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посольство России в Посольство России в Казахстане выпустило специализированный сборник к 75-летию победы в Великой Отечественной войне

В нем рассказывается о вкладе Казахстанской ССР в победу над нацистской Германией, о мемориальных комплексах и памятниках воинам Великой Отечественной войны, расположенных в крупных городах Казахстана.

"Неоценимый вклад в разгром фашистского агрессора внес Казахстан. На фронтах войны героически сражались около 1 миллиона 350 тысяч казахстанцев, половина из них пала смертью храбрых, не пропустив врага вглубь Отечества", - говорится в обращении посла России в Казахстане Алексея Бородавкина.

"Заслуживает уважения, что в Казахстане бережно относятся к сохранению памяти о Великой Отечественной войне, что большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения в духе уважения ветеранов войны и тружеников тыла, заботы о них", - отметил посол.

Он добавил, что это особенно важно в свете заслуживающих безоговорочного осуждения и презрения попыток некоторых западных государств возложить на СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны, оболгать и принизить роль Красной Армии в разгроме нацистской Германии. "Наш долг перед теми, кто победил в битве с нацизмом, перед павшими героями - не допустить этого и быть достойными их памяти", - подчеркнул посол.