Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель Си Цзиньпин от имени правительства КНР и китайского народа поздравил президента Владимира Путина и народ России с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении телеканала.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества.