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75 лет Великой Победы
2020-05-08T17:43
https://ria.ru/20200508/1571177762.html
Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155601/74/1556017491_0:202:2949:1861_1036x0_80_0_0_75dd6537ea5b0918f81a7ae8f331d81d.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы

17:29 08.05.2020 (обновлено: 17:43 08.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель Си Цзиньпин от имени правительства КНР и китайского народа поздравил президента Владимира Путина и народ России с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении телеканала.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества.
Посол РФ в Китае Андрей Денисов
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайВ мире
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