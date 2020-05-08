Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:37
https://ria.ru/20200508/1571175541.html
Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159174_0:83:3042:1794_1036x0_80_0_0_6ecd443c9219e2e32e3a32cade2e24e3.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19

17:00 08.05.2020 (обновлено: 23:37 08.05.2020)
25444
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов ответил на вопрос о том, какие особенности можно выделить у новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.
"Этот вирус расшифровывается и учеными, и врачами прямо "с колес". Мы только начинаем его понимать и чувствовать", — отметил академик.
По его словам, иногда становится непонятно, почему один пациент быстро поправляется после двух-трех дней с высокой температурой, а у другого при благополучном течении болезни спустя неделю наступает обострение.
Камалов рассказал, что на течение болезни влияет наличие хронических заболеваний и состояние иммунной системы.
"Есть люди, которые каждый сезон болеют всеми возможными вирусными инфекциями. А есть те, кто противостоит им на протяжении многих лет. Сильная иммунная система — это такой своеобразный внутренний паспорт человека", — объяснил собеседник телеканала.
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Вчера, 16:38Распространение нового коронавируса
Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
Ученый также напомнил, что в зоне риска находятся пациенты с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями бронхов и легких.
Он отметил, что трудно предугадать, как коронавирус себя поведет у того или иного человека.

"У многих болезнь протекает как-то очень легко. И думаешь: откуда столько страхов по поводу этого заболевания? А у других оно начинает очень быстро прогрессировать и поражать легочную ткань", — пояснил Камалов.

Он добавил, что это вызывает у врачей и ученых очень много вопросов. Медикам приходится подбирать лечение персонально для каждого пациента.
"Мы отошли от тех стереотипов, которые использовали поначалу", — заключил академик.
Медицинские работники
7 мая, 15:41Распространение нового коронавируса
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Пандемия коронавируса охватила большинство стран мира. По данным ВОЗ, всего зафиксировано более 3,75 миллиона зараженных, из которых около 260 тысяч скончались и свыше миллиона излечились. Больше всего заболевших и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия занимает пятое место по числу зараженных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 187 859 человек, из них поправились 26 608 человек. Болезнь унесла жизни 1723 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
174826319
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаАрмаис КамаловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукВОЗОбщество
Рекомендуем
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Евгений Комаровский
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Сергей Жигунов
Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ
Коронавирус COVID-19
В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Медицинские работники
СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния