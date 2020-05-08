Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Академик Академик РАН , доктор медицинских наук Армаис Камалов ответил на вопрос о том, какие особенности можно выделить у новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT

"Этот вирус расшифровывается и учеными, и врачами прямо "с колес". Мы только начинаем его понимать и чувствовать", — отметил академик.

По его словам, иногда становится непонятно, почему один пациент быстро поправляется после двух-трех дней с высокой температурой, а у другого при благополучном течении болезни спустя неделю наступает обострение.

Камалов рассказал, что на течение болезни влияет наличие хронических заболеваний и состояние иммунной системы.

"Есть люди, которые каждый сезон болеют всеми возможными вирусными инфекциями. А есть те, кто противостоит им на протяжении многих лет. Сильная иммунная система — это такой своеобразный внутренний паспорт человека", — объяснил собеседник телеканала.

Ученый также напомнил, что в зоне риска находятся пациенты с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями бронхов и легких.

Он отметил, что трудно предугадать, как коронавирус себя поведет у того или иного человека.

"У многих болезнь протекает как-то очень легко. И думаешь: откуда столько страхов по поводу этого заболевания? А у других оно начинает очень быстро прогрессировать и поражать легочную ткань", — пояснил Камалов.

Он добавил, что это вызывает у врачей и ученых очень много вопросов. Медикам приходится подбирать лечение персонально для каждого пациента.

"Мы отошли от тех стереотипов, которые использовали поначалу", — заключил академик.

Испании и Италии. Пандемия коронавируса охватила большинство стран мира. По данным ВОЗ , всего зафиксировано более 3,75 миллиона зараженных, из которых около 260 тысяч скончались и свыше миллиона излечились. Больше всего заболевших и жертв зафиксировано в США

Россия занимает пятое место по числу зараженных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 187 859 человек, из них поправились 26 608 человек. Болезнь унесла жизни 1723 пациентов.