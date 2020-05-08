Власти Ленобласти с 12 мая перечислят медикам допвыплаты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Власти Ленинградской области с 12 мая начнут перечислять медицинским работникам, которые продолжают работать несмотря на пандемию коронавируса, дополнительные выплаты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому при оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией медикам к ранее принятым федеральным и региональным выплатам положены надбавки за выполнение особо важных работ. Речь идет о медперсонале, который непосредственно контактирует с больными с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Так, врачам скорой помощи из регионального бюджета будут добавлены еще 50 тысяч рублей в месяц, среднему, младшему медперсоналу и водителям скорых – дополнительно по 25 тысяч рублей в месяц. Врачам стационаров, принимающих "ковидных" больных, будет дополнительно выплачиваться по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу – по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему – по 25 тысяч рублей в месяц.
Представитель пресс-службы обладминистрации отметил, что для медработников инфекционных стационаров установлены выплаты: врачам – в размере 200% среднемесячного дохода, который составляет 39487 рублей (доплата порядка 80 тысяч рублей); среднему медицинскому персоналу – 100% среднемесячного дохода (примерно 40 тысяч рублей); младшему медицинскому персоналу – 60% среднемесячного дохода (около 24 тысяч рублей).
"Для подразделений скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений: врачам – 160% среднемесячного дохода (порядка 64 тысяч рублей); среднему медицинскому персоналу – 80% среднемесячного дохода (32 тысяч рублей); младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи – 40 % среднемесячного дохода (16 тысяч рублей)", - пояснил собеседник агентства.
Кроме того, Ленинградская область компенсируют медикам проезд до места работы и дома в размере двух тысяч рублей в месяц.