Власти Ленобласти с 12 мая перечислят медикам допвыплаты

Так, врачам скорой помощи из регионального бюджета будут добавлены еще 50 тысяч рублей в месяц, среднему, младшему медперсоналу и водителям скорых – дополнительно по 25 тысяч рублей в месяц. Врачам стационаров, принимающих "ковидных" больных, будет дополнительно выплачиваться по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу – по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему – по 25 тысяч рублей в месяц.