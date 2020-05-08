Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-08T16:47
https://ria.ru/20200508/1571174336.html
Власти Ленобласти с 12 мая перечислят медикам допвыплаты
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

Власти Ленобласти с 12 мая перечислят медикам допвыплаты

16:47 08.05.2020
146
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Власти Ленинградской области с 12 мая начнут перечислять медицинским работникам, которые продолжают работать несмотря на пандемию коронавируса, дополнительные выплаты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому при оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией медикам к ранее принятым федеральным и региональным выплатам положены надбавки за выполнение особо важных работ. Речь идет о медперсонале, который непосредственно контактирует с больными с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Сотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате Каза Серена в городе Леффе в Ломбардии
Вчера, 14:19Распространение нового коронавируса
Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
Так, врачам скорой помощи из регионального бюджета будут добавлены еще 50 тысяч рублей в месяц, среднему, младшему медперсоналу и водителям скорых – дополнительно по 25 тысяч рублей в месяц. Врачам стационаров, принимающих "ковидных" больных, будет дополнительно выплачиваться по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу – по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему – по 25 тысяч рублей в месяц.
Представитель пресс-службы обладминистрации отметил, что для медработников инфекционных стационаров установлены выплаты: врачам – в размере 200% среднемесячного дохода, который составляет 39487 рублей (доплата порядка 80 тысяч рублей); среднему медицинскому персоналу – 100% среднемесячного дохода (примерно 40 тысяч рублей); младшему медицинскому персоналу – 60% среднемесячного дохода (около 24 тысяч рублей).
"Для подразделений скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений: врачам  – 160% среднемесячного дохода (порядка 64 тысяч рублей); среднему медицинскому персоналу – 80% среднемесячного дохода (32 тысяч рублей); младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи – 40 % среднемесячного дохода (16 тысяч рублей)", - пояснил собеседник агентства.
Кроме того, Ленинградская область компенсируют медикам проезд до места работы и дома в размере двух тысяч рублей в месяц.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Подписание документов
Власти Ленобласти расширили список МСП для получения соцподдержки
Советские бомбардировщики Пе-2 атакуют немецкие позиции
В Ленобласти к 75-летию Победы открылся музей "Дом авиаторов"
Тестирование на коронавирус
ФОМС: отказ в госпитализации без анализов на COVID-19 недопустим
Девушка за компьютером
Первый национальный стандарт Big Data вынесен на общественное обсуждение
Заполнение бланка документа
Власти Ленобласти направили 172 млн рублей на единовременные соцпособия
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Субботник
Губернатор Ленобласти участвовал в субботнике в преддверии 9 мая
Сотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки на улицах
Почти 400 дорожных объектов отремонтируют в рамках проекта "Улица Победы"
Машина скорой помощи
СУЭК поддерживает медиков в Хакасии в условиях пандемии
Поезд Московского центрального диаметра на станции Белорусская
"Иволга" обеспечила 15,3 млрд рублей выручки производителям комплектующих
Вывеска на отделении Промсвязьбанка в Москве
ПСБ поможет оформить заявление на получение субсидии
Ветеран
В Тамбовской области исполнили мечту 101-летнего летчика-фронтовика
Трясогузка
Желтоголовые трясогузки, зарянки и пеночки прилетели в Москву с зимовки
Пушкинский музей
Пушкинский музей к Дню Победы запустил онлайн-проект "Другая война"
Сотрудники в офисе телеканала RT в Москве
RT проведет по всему миру эфиры в честь 75-летия Великой Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния