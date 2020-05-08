Путин и Джонсон отметили важность общих усилий по противодействию вызовам

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора констатировали, что боевое содружество времён Второй мировой войны напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса", - говорится в сообщении.