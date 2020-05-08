Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии

Ранее сообщалось, что в пятницу 20 российских военнослужащих и четыре единицы техники отправятся в РФ двумя самолетами.
"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике, вылетел с аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в РФ", - говорится в сообщении.
О грядущем выводе из Италии подразделений РХБЗ министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в среду.
С 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо лично приехал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.