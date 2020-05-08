Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии

"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике, вылетел с аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в РФ", - говорится в сообщении.