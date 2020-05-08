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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:43
https://ria.ru/20200508/1571163429.html
Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569789057_0:60:1174:720_1036x0_80_0_0_62a27547e57f217ddec2ad4c2af05b06.jpg
РИА Новости

Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии

14:43 08.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первый самолет с российскими военными, которые боролись с коронавирусом в Италии, вылетел с аэродрома Вероны в РФ, сообщили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в пятницу 20 российских военнослужащих и четыре единицы техники отправятся в РФ двумя самолетами.
"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике, вылетел с аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в РФ", - говорится в сообщении.
О грядущем выводе из Италии подразделений РХБЗ министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в среду.
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
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С 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо лично приехал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов.
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