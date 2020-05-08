В Ленинградской области возбудили дело после нападения собаки на ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения собаки на трехлетнюю девочку в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
В апреле на улице деревни Белое Лужского района Ленинградской области собака напала на трёхлетнюю девочку, которая гуляла со своей сестрой. Ребёнок получил рваные раны лица и был госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, должностные лица не предприняли своевременных мер по отлову безнадзорной собаки, что привело к нападению животного на ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.
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