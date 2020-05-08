Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:36
https://ria.ru/20200508/1571163030.html
В Ленинградской области возбудили дело после нападения собаки на ребенка
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области возбудили дело после нападения собаки на ребенка

14:36 08.05.2020
139
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после нападения собаки на трехлетнюю девочку в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
В апреле на улице деревни Белое Лужского района Ленинградской области собака напала на трёхлетнюю девочку, которая гуляла со своей сестрой. Ребёнок получил рваные раны лица и был госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, должностные лица не предприняли своевременных мер по отлову безнадзорной собаки, что привело к нападению животного на ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.
Кавказская овчарка
31 августа 2019, 16:00
В Волгоградской области годовалого мальчика загрызла собака
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьЛужский районПроисшествия
Рекомендуем
Евгений Плаксин
"Умер, не приходя в сознание": кто напал на актера в Санкт-Петербурге
Скорая помощь
В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
Сергей Жигунов
Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дарина обожает фотографироваться
О судьбе детей, которых мать одиннадцать лет держала взаперти
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова
Последствий проливного дождя в Нижнем Новгороде. 8 мая 2020
Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
Учитель в пустом классе
В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
Анатолия Быкова привезли в суд
Бизнесмена Быкова доставили в районный суд Красноярска
Начальник 11 отделения милиции г. Ленинграда Паулина Онушонок
Укротительница Лиговки: как девушка очистила Ленинград от бандитов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
Лента новостейМолния