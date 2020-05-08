В Ленинградской области возбудили дело после нападения собаки на ребенка

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, должностные лица не предприняли своевременных мер по отлову безнадзорной собаки, что привело к нападению животного на ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.