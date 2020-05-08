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75 лет Великой Победы
2020-05-08T14:23
https://ria.ru/20200508/1571161676.html
В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571019987_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_e6528730b1a6a355d6c558c6f2fa375b.jpg
РИА Новости

В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны

14:21 08.05.2020 (обновлено: 14:23 08.05.2020)
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© РИА Новости / Светлана Самсонова / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Перейти в фотобанк
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции провели концерты в честь Дня Победы во дворах Волгограда, где живут ветераны Великой Отечественной войны, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
"В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники волгоградской полиции организовали во дворах домов, где проживают ветераны органов внутренних дел – участники войны, праздничные концерты", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что песни военных лет для ветеранов исполнил творческий коллектив регионального главка, артисты выступили на импровизированной сцене на грузовике-"полуторке".
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Вчера, 10:06Ярославская область
В Ярославской области 9 мая пройдут концерты под окнами ветеранов
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ВолгоградВолгоградская областьОбщество
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