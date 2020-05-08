В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны

ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции провели концерты в честь Дня Победы во дворах Волгограда, где живут ветераны Великой Отечественной войны, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
"В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники волгоградской полиции организовали во дворах домов, где проживают ветераны органов внутренних дел – участники войны, праздничные концерты", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что песни военных лет для ветеранов исполнил творческий коллектив регионального главка, артисты выступили на импровизированной сцене на грузовике-"полуторке".