Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Единовременные выплаты к 75-летию Победы на общую сумму 71,4 миллиарда рублей получили 1,2 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Речь идет о выплате участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Напомню, что для этих категорий выплата, которая установлена указом президента, составила 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма выплата, в соответствии с указом президента, составила 50 тысяч рублей", - сказала Голикова на совещании по социально-экономическим вопросам.
"В соответствии с поручением президента страны мы по вашему поручению, Михаил Владимирович, в апреле месяце осуществили эту выплату в размере 71,4 миллиарда рублей 1 миллиону 200 тысячам наших граждан, которые поименованы в этом указе", - добавила она, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.