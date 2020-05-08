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75 лет Великой Победы
2020-05-08T13:40
https://ria.ru/20200508/1571157876.html
Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы

13:40 08.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Единовременные выплаты к 75-летию Победы на общую сумму 71,4 миллиарда рублей получили 1,2 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Речь идет о выплате участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Напомню, что для этих категорий выплата, которая установлена указом президента, составила 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма выплата, в соответствии с указом президента, составила 50 тысяч рублей", - сказала Голикова на совещании по социально-экономическим вопросам.
"В соответствии с поручением президента страны мы по вашему поручению, Михаил Владимирович, в апреле месяце осуществили эту выплату в размере 71,4 миллиарда рублей 1 миллиону 200 тысячам наших граждан, которые поименованы в этом указе", - добавила она, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Михаил МишустинТатьяна ГоликоваОбщество
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