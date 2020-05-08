В России выявили нарушения сохранности воинских захоронений

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Прокуроры обнаружили множественные нарушения сохранности и благоустройства воинских захоронений в нескольких регионах России, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечены многочисленные нарушения законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества, допускаемые органами местного самоуправления и организациями, ответственными за содержание и обеспечение сохранности воинских объектов", - говорится в сообщении
Так, по материалам проверки прокуратуры Московской области расследуется уголовное дело по статье "Повреждение мемориала, посвященного труженикам тыла и героям-фронтовикам". Неизвестные повредили мемориал гвардейского миномета "Катюша".
В Псковской области, по данным ведомства, около 30 воинских захоронений на территории девяти районов находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии; возведенные на них памятники, стелы, обелиски и другие мемориальные сооружения требуют капитального или косметического ремонта. Прокуроры направили в органы местного самоуправления 18 представлений с требованием незамедлительно устранить нарушения.
Аналогичные меры приняты прокурором Моздокского района в Северной Осетии, где местные власти не провели восстановительные работы и ремонт памятника "Братская могила".
"Прокурорского вмешательства потребовали многочисленные факты бездействия органов местного самоуправления по принятию объектов данной категории в муниципальную собственность, постановке их на кадастровый учет и утверждению охранных зон", - отмечается в сообщении. Только в Подмосковье - 31 такое захоронение.
Кроме того, нарушения выявлены в Ленинградской и Воронежской областях.