В России выявили нарушения сохранности воинских захоронений

"Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечены многочисленные нарушения законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества, допускаемые органами местного самоуправления и организациями, ответственными за содержание и обеспечение сохранности воинских объектов", - говорится в сообщении

"Прокурорского вмешательства потребовали многочисленные факты бездействия органов местного самоуправления по принятию объектов данной категории в муниципальную собственность, постановке их на кадастровый учет и утверждению охранных зон", - отмечается в сообщении. Только в Подмосковье - 31 такое захоронение.