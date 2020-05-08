Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T12:50
https://ria.ru/20200508/1571153411.html
В России выявили нарушения сохранности воинских захоронений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533369_0:0:1033:581_1036x0_80_0_0_0c2367f201a23c3a67cee9dfc4eed4b5.jpg
РИА Новости

В России выявили нарушения сохранности воинских захоронений

12:50 08.05.2020
160
© Фото : МБУ "Благоустройство"Поврежденный мемориал гвардейскому миномету "Катюша", расположенный на аллее Героев в Электростали
Поврежденный мемориал гвардейскому миномету Катюша, расположенный на аллее Героев в Электростали
© Фото : МБУ "Благоустройство"
Поврежденный мемориал гвардейскому миномету "Катюша", расположенный на аллее Героев в Электростали. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Прокуроры обнаружили множественные нарушения сохранности и благоустройства воинских захоронений в нескольких регионах России, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечены многочисленные нарушения законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества, допускаемые органами местного самоуправления и организациями, ответственными за содержание и обеспечение сохранности воинских объектов", - говорится в сообщении
Так, по материалам проверки прокуратуры Московской области расследуется уголовное дело по статье "Повреждение мемориала, посвященного труженикам тыла и героям-фронтовикам". Неизвестные повредили мемориал гвардейского миномета "Катюша".
В Псковской области, по данным ведомства, около 30 воинских захоронений на территории девяти районов находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии; возведенные на них памятники, стелы, обелиски и другие мемориальные сооружения требуют капитального или косметического ремонта. Прокуроры направили в органы местного самоуправления 18 представлений с требованием незамедлительно устранить нарушения.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
10 апреля, 10:29
Настоящее преступление. В РФ завели дело после сноса монумента Конева
Аналогичные меры приняты прокурором Моздокского района в Северной Осетии, где местные власти не провели восстановительные работы и ремонт памятника "Братская могила".
"Прокурорского вмешательства потребовали многочисленные факты бездействия органов местного самоуправления по принятию объектов данной категории в муниципальную собственность, постановке их на кадастровый учет и утверждению охранных зон", - отмечается в сообщении. Только в Подмосковье - 31 такое захоронение.
Кроме того, нарушения выявлены в Ленинградской и Воронежской областях.
011250
Обсудить 1
Республика Северная Осетия - АланияВеликая Отечественная война (1941-1945)Генеральная прокуратура РФЛенинградская областьВоронежская областьМосковская область (Подмосковье)Псковская область
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко заявил о гордости за российских медиков
Президент РФ Владимир Путин
Путин: победа над нацизмом открыла путь к возрождению независимой Австрии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил объем тестирования на коронавирус в России
Страница социальной сети Фейсбук
Facebook разрешит сотрудникам работать из дома до конца года
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
Сборщиков подписей на выборах в Белоруссии обяжут носить средства защиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч
Добыча нефти
Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии зарегистрировали наименьшее за три дня число случаев коронавируса
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Источник сообщил о госпитализации протоиерея Димитрия Смирнова
Боль в животе
Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
Кресла для судей в зале заседаний
Следствие попросило суд об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции"
Сергей Рябков
США не согласились продлить ДСНВ, заявил Рябков
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС
Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния