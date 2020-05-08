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75 лет Великой Победы
2020-05-08T12:37
https://ria.ru/20200508/1571152399.html
Путин направил Джонсону послание по случаю 75-й годовщины Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин направил Джонсону послание по случаю 75-й годовщины Победы

12:37 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил премьеру Британии Борису Джонсону поздравление по случаю Дня Победы, назвав сотрудничество в те годы бесценным, востребованным и сегодня, сообщила пресс-служба Кремля.
"Великая Победа стала важнейшим событием двадцатого века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества. Она была достигнута благодаря объединенным усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня", - говорится в сообщении.
Президент РФ выразил уверенность в том, что "память о боевом братстве военной поры" поможет развитию конструктивного диалога между Россией и Британией и взаимодействию в борьбе с угрозами и вызовами современности.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:2275 лет Великой Победы
Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыБорис ДжонсонВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинВ мире
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