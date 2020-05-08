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75 лет Великой Победы
2020-05-08T12:36
https://ria.ru/20200508/1571149005.html
Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149917_0:0:2946:1658_1036x0_80_0_0_3251757a1292060c66d584c7808624ba.jpg
РИА Новости

Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы

12:11 08.05.2020 (обновлено: 12:36 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Российский президент подчеркнул, что этих странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием.
"Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов", – отметил он.
Путин передал всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла искренние слова благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВладимир ПутинБелоруссияАрменияГрузияВ мире
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