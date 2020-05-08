Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Российский президент подчеркнул, что этих странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием.
"Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов", – отметил он.
Путин передал всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла искренние слова благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.