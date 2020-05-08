Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания народам Грузии Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент подчеркнул, что этих странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием.

"Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов", – отметил он.