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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:34
https://ria.ru/20200508/1571145330.html
Володин заявил об эффективности ограничений по коронавирусу в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1036x0_80_0_0_f0e0ede9531cd3319d47934ab412b948.jpg
РИА Новости

Володин заявил об эффективности ограничений по коронавирусу в Москве

11:17 08.05.2020 (обновлено: 11:34 08.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Принятые в Москве ограничительные меры на фоне коронавируса показали свою эффективность и обоснованность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Когда речь идет о мерах, эти меры обоснованные. Вы помните, когда они принимались в Москве, многие говорили: "Почему руководство Москвы пошло на такие жесткие ограничения?". Но сегодня мы видим, что это было сделано правильно и обоснованно. Потому что именно Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край приняли самую большую нагрузку, вызовы и преодолевают эти вызовы, постоянно находя новые решения и реализуя их", - сказал Володин по итогам дополнительного заседания Совета Думы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве начнется первый этап смягчения ограничительных мер для промышленных предприятий и строек, остальные ограничения продлеваются до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и на работе обязательно ношение перчаток и масок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Смена профиля: как крупные объекты в Москве превращают в больницы
© РИА Новости / Евгений Биятов

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.

Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
1 из 8

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.

Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
2 из 8

На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
3 из 8

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
4 из 8

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

Строительство временного госпиталя в павильоне ВДНХ
5 из 8

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

Строительство временного госпиталя в павильоне ВДНХ
6 из 8

Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.

Строительство временного госпиталя в павильоне ВДНХ
7 из 8

Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.

Пациенты и медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России в Москве
8 из 8

Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 8

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.

Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 8

На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
3 из 8

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
4 из 8

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
5 из 8

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

© РИА Новости / Евгений Биятов
6 из 8

Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
7 из 8

Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.

© РИА Новости / Евгений Биятов
8 из 8

Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вячеслав ВолодинМосква
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