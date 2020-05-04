Смена профиля: как крупные объекты в Москве превращают в больницы

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.

Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.