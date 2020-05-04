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2020-05-04T16:49
https://ria.ru/20200504/1570930944.html
Смена профиля: как крупные объекты в Москве превращают в больницы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570930502_0:243:3208:2048_1036x0_80_0_0_43a4b7c1c6799967beffbe4112a77aea.jpg
РИА Новости

Смена профиля: как крупные объекты в Москве превращают в больницы

16:28 04.05.2020 (обновлено: 16:49 04.05.2020)
20235
В Москве пять крупных объектов трансформируются под временные госпитали для лечения коронавируса. В больницы превратятся один из павильонов ВДНХ, ледовый дворец в районе Крылатское, спортивный комплекс в Сокольниках, крупнейший автоцентр в столице в рамках торгового комплекса "Москва" в Люблино, а также территория "Экспоцентра" на Красной Пресне. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такие меры обусловлены высокой динамкой заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи с чем руководство города готовится к тому, что действующих стационаров для всех заразившихся не хватит. Сайт "РИА Новости" предлагает взглянуть, как проходит обустройство госпиталей.
© РИА Новости / Евгений Биятов

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.

Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
1 из 8

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.

Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
2 из 8

На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
3 из 8

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
4 из 8

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

Строительство временного госпиталя в павильоне ВДНХ
5 из 8

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

Строительство временного госпиталя в павильоне ВДНХ
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Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.

Строительство временного госпиталя в павильоне ВДНХ
7 из 8

Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.

Пациенты и медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России в Москве
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Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВДНХПетр БирюковЭкспоцентрМоскваФото
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