В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек

Общее количество инфицированных по стране достигло 187 859 в 85 субъектах, погибли 1723 человека, поправились 26 608. Проведено почти пять миллионов тестов.
Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве — 5846, за ней следуют Подмосковье (918) и Санкт-Петербург (375).
Также 276 случаев выявили в Нижегородской области, 155 — в Свердловской, 99 — в Краснодарском крае, 96 — в Дагестане, 94 — в Северной Осетии, 91 — в Ленинградской области, 90 — в Тульской.
У половины новых заболевших нет симптомов.
Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.
В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), заболели уже 3,9 миллиона человек, 270 тысяч умерли, выздоровели 1,3 миллиона пациентов. На первом месте по числу выявленных больных остаются Соединенные Штаты, за ними следуют Испания, Италия и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.