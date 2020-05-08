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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:27
https://ria.ru/20200508/1571142313.html
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571079581_0:0:3182:1790_1036x0_80_0_0_b21c518c0527b69ff801234bd87c0c1d.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек

10:31 08.05.2020 (обновлено: 11:27 08.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 10 699 в 83 регионах, умерли 98 человек, 2805 пациентов выздоровели, сообщили в оперативном штабе.
Общее количество инфицированных по стране достигло 187 859 в 85 субъектах, погибли 1723 человека, поправились 26 608. Проведено почти пять миллионов тестов.
Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве — 5846, за ней следуют Подмосковье (918) и Санкт-Петербург (375).
Также 276 случаев выявили в Нижегородской области, 155 — в Свердловской, 99 — в Краснодарском крае, 96 — в Дагестане, 94 — в Северной Осетии, 91 — в Ленинградской области, 90 — в Тульской.
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Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.
В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), заболели уже 3,9 миллиона человек, 270 тысяч умерли, выздоровели 1,3 миллиона пациентов. На первом месте по числу выявленных больных остаются Соединенные Штаты, за ними следуют Испания, Италия и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайСШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Происшествия
Популярные комментарии
Опять цифры вбили на абум? 10699
8 мая, 10:36
ddeluxo-87
161000027
Это только выявленные... А сколько всего инфицированных и бессимптомных? Это такая же статистика, как и по коррупции - чинуши погрязли в ней по уши, а выявляют и ловят за руку только козлов отпущения.
8 мая, 10:40
Leonid
29000222
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