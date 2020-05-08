Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Планы нацистского руководства Германии о геноциде и уничтожении целых народов касались прежде всего СССР, заявил в интервью РИА Новости немецкий дипломат, бывший заведующий международным отделом ЦК правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и член совета старейшин левой партии "LINKE" в ФРГ Бруно Малов.
"В программной книге Гитлера... изложена программа уничтожения народов, геноцида. И касалась эта программа не только лиц еврейской национальности, но и, прежде всего, народов СССР, которых планировалось уничтожить или поработить", - заявил Малов.
Он добавил, что в бывшей Западной Германии историческое осмысление опыта национал-социализма не привело "к повсеместному разоблачению бывших нацистских преступников". Аналогичная работа в ГДР велась более масштабно и последовательно, считает Малов. Так, в социалистической республике было "сильное движение за мир, там понимали значение дружбы с СССР", на местном телевидении и в кино "показывали советские фильмы о войне, нацистском терроре". Многие, по словам Малова, "стыдились того, что были в вермахте, воевали против СССР".
"Молодое поколение немцев говорит сейчас: мы здесь вообще ни при чем, пора закончить обсуждать эту тему, это было так давно. Я всегда говорю на это: за то, что было, вы не отвечаете, но за знание истории вы несете ответственность в том числе и для того, чтобы это не повторилось", - добавил дипломат.
Комментируя по просьбе РИА Новости заявление украинского посла в ФРГ, который отказался от совместного с российским коллегой возложения цветов в Берлине 2 мая, приуроченного к 75-й годовщине капитуляции нацистских войск в немецкой столице, Малов подчеркнул, что "празднование Победы не может зависеть от какой-то политической конъюнктуры", и "кризис на Украине, который начался в 2013 году, не имеет никакого отношения к величайшему подвигу советских бойцов, освободивших Берлин, а затем Германию, Европу и весь мир от фашизма".