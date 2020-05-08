Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР

Он добавил, что в бывшей Западной Германии историческое осмысление опыта национал-социализма не привело "к повсеместному разоблачению бывших нацистских преступников". Аналогичная работа в ГДР велась более масштабно и последовательно, считает Малов. Так, в социалистической республике было "сильное движение за мир, там понимали значение дружбы с СССР", на местном телевидении и в кино "показывали советские фильмы о войне, нацистском терроре". Многие, по словам Малова, "стыдились того, что были в вермахте, воевали против СССР".

"Молодое поколение немцев говорит сейчас: мы здесь вообще ни при чем, пора закончить обсуждать эту тему, это было так давно. Я всегда говорю на это: за то, что было, вы не отвечаете, но за знание истории вы несете ответственность в том числе и для того, чтобы это не повторилось", - добавил дипломат.