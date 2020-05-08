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2020-05-08T10:02
https://ria.ru/20200508/1571104559.html
Бруно Малов: в Германии уже переписывается история Второй мировой войны
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РИА Новости

Бруно Малов: в Германии уже переписывается история Второй мировой войны

10:00 08.05.2020 (обновлено: 10:02 08.05.2020)
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© РИА Новости / Александр КапустянскийЗенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
© РИА Новости / Александр Капустянский
В Германии 8 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Европы от нацизма. Как сегодня в ФРГ хранят память о войне, нужно ли опасаться переписывания истории и почему нельзя политизировать Победу, в интервью РИА Новости рассказал немецкий дипломат, бывший заведующий международным отделом ЦК правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), сейчас член совета старейшин германской левой партии LINKE/ Бруно Малов.
— На ваш взгляд, есть ли сегодня опасность переписывания истории Второй мировой войны в Германии?
— Как только в Германии прошла информация о карантине в связи с коронавирусом, в немецких СМИ я прочел о том, что государственный акт по случаю 75-летия освобождения не состоится. Я сразу подумал: лес рубят — щепки летят... Я был возмущен. Честно говоря, я даже удивился, когда узнал затем, что закрытая и сокращенная церемония при участии (президента ФРГ Франк-Вальтера) Штайнмайера и (канцлера Ангелы) Меркель все же пройдет в Берлине.
Я считаю, что в Германии уже переписывается история Второй мировой войны. Из последнего: в СМИ написали о том, что украинцы освободили Берлин в мае 1945 года на основании того, что немецкую столицу брал Первый украинский фронт. Подобная дезинформация просто неприемлема. О том, какие национальности воевали в рядах Красной армии, написано достаточно литературы. Почему СМИ в Германии считают возможным публиковать свои фантазии на этот счет?
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Еще один пример страшной лжи — это сравнивание ответственности Гитлера и Сталина, Германии и СССР за начало Второй мировой войны. В 1933 году в СССР было принято постановление о борьбе за коллективную безопасность. Москва вошла в Лигу наций и предпринимала попытки создать международный союз против нацистской Германии. Но об этом сегодня не пишут, зато благодарят бывших союзников из США, Великобритании и Франции за освобождение Европы. В августе 1939 года и Лондон, и Париж, и Вашингтон оставили СССР в одиночестве разбираться с Гитлером. Англия прямо хотела столкновения между фашистской Германией и СССР. Не случайно Гитлер говорил о том, что все, что он делает, он делает против России. А если западные партнеры его не поймут, то он сначала разберется с ними, а потом пойдет против России. Западные союзники вошли в антигитлеровскую коалицию только тогда, когда это коснулось их собственных интересов и безопасности. А второй фронт открылся вообще в 1944 году.
— Почему вопрос о бережном отношении к фактам истории войны сегодня так важен?
— Я вырос в СССР, куда мои родители эмигрировали из Германии в 1933 году, потому что они были коммунистами. И я с величайшей неприязнью отношусь ко всему, что касается искажения истории величайшей и самой тяжелой победы советского народа в борьбе за предотвращение конца человеческой цивилизации. Речь же шла не просто о конфликте между государствами. В программной книге Гитлера "Моя борьба" изложена программа уничтожения народов, геноцида. И касалась эта программа не только лиц еврейской национальности, но и прежде всего народов СССР, которых планировалось уничтожить или поработить
Так называемая переработка истории национал-социализма в Западной Германии не привела к повсеместному разоблачению бывших нацистских преступников в ФРГ. Очень активно занимались этой работой в ГДР. Там было сильное движение за мир, там понимали значение дружбы с СССР. В ГДР показывали советские фильмы о войне, нацистском терроре. Многие стыдились того, что были в вермахте, воевали против СССР.
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Большинство немецких военнопленных, которых Хрущев выпустил после встречи с Аденауэром из лагерей, выехали в Западную Германию, где, кстати говоря, они были приняты как мученики. Молодое поколение немцев говорит сейчас: мы здесь вообще ни при чем, пора закончить обсуждать эту тему, это было так давно. Я всегда говорю на это: за то, что было, вы не отвечаете, но за знание истории вы несете ответственность, в том числе и для того, чтобы это не повторилось.
Я заговорил о фильмах — вот, например, в Германии на общественно-правовых телевизионных каналах все время показывают фильмы о жизни Гитлера. Про Гитлера и его собак, про Гитлера и его женщин. Неужели это самое важное, что можно рассказать о Гитлере? Или это делается для того, чтобы сделать такого рода дискуссию нормой? Неудивительно, что после этого один из лидеров правой партии "Альтернатива для Германии" позволяет себе сказать, что история Третьего рейха применительно к истории Германии – это "птичка накапала" по масштабу события. И об этом пишут в газетах.
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— В ФРГ обвиняют жителей бывшей ГДР в поддержке правых экстремистов, той же партии "Альтернатива для Германии", которая очень успешно выступила на последних региональных выборах на востоке страны. Как вы это объясняете?
— Я не думаю, что это связано с особыми националистическими настроениями на востоке Германии. Таких настроений там не было и нет. Это следствие разочарования от власти. Эти люди сначала потеряли веру в правительства ГДР и СССР. После решения о воссоединении Германии на собраниях общества германо-советской дружбы, куда входили почти шесть миллионов человек и членом правления которого я имел честь быть, вставали люди и говорили: "Я ухожу, потому что больше все это к моей жизни не относится".
Потом люди начали прозревать. После тяжелейшего экономического кризиса на востоке Германии в 90-х годах, массовой безработицы у многих открылись глаза. Но политических сил, которые могли бы нести этот протест, просто не нашлось. Левые растерялись, проправительственные партии молчали, а правые воспользовались сложившимся вакуумом и вырвались вперед, критикуя миграционную политику канцлера Меркель.
Но я призвал бы не недооценивать данную ситуацию. Слишком много совпадений в историческом контексте 2015 года и 1933 года. Тогда в Веймарской республике более 37 процентов избирателей проголосовали за НСДАП. Никто тогда не думал о войне, о том, что произойдет несколько лет спустя. В Германии сейчас есть тенденция к росту правых настроений. Жесткие изоляционные меры, которые приняли в правительстве в связи с коронавирусом, используются, на мой взгляд, для ограничения демократии и социальных завоеваний. В 2016 году, четыре года назад, институт Роберта Коха заявил о том, что система здравоохранения в ФРГ не готова противостоять массовым эпидемиям. Однако после этого расходы на здравоохранение были вновь сокращены, началась приватизация по образцу американской системы здравоохранения. И посмотрите, что сегодня происходит с пандемией в США, которые лидируют по числу заболевших? Возможно, кризис капиталистической системы был немного отодвинут за счет нашего поражения в холодной войне, но он был неизбежен.
— Посол Украины в Берлине отказался участвовать в мероприятии, приуроченном к 75-летию освобождения Берлина, мотивируя это невозможностью совместного присутствия на церемонии с послом России в ФРГ. Нормально ли это — делить Победу? Как в Германии относятся к подобным демаршам?
— Я считаю, что празднование Победы не может зависеть от какой-то политической конъюнктуры. Кризис на Украине, который начался в 2013 году, не имеет никакого отношения к величайшему подвигу советских бойцов, освободивших Берлин, Германию, Европу и весь мир от фашизма.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвящённой 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине
2 мая, 14:59
"На его совести". Посол России в ФРГ о поведении украинского коллеги
Конечно, участие Германии в актуальных украинских событиях, присутствие нынешнего президента и тогдашнего министра иностранных дел Штайнмайера в Киеве в 2014 году вызывает вопросы. Гитлер при разработке плана "Барбаросса" отмечал, что Германии необходима Украина, чтобы не дать заморить немцев голодом, как во времена Первой мировой. Есть ощущение, что эти представления времен Первой и Второй мировых войн до сих пор имеют вес в глазах западногерманской политической элиты. Отсутствие равноправной политической дискуссии с оппозицией по таким важным вопросам, как украинский кризис, приводит к возникновению иллюзорных целей и подходов во внешней политике ФРГ.
На этом фоне America First и другие лозунги США преподносятся как сверхдар демократии, хотя на самом деле это, конечно, типичный национализм, отражение стремления к мировому господству. В Германии сейчас приходится следить за советскими военными кладбищами, учитывая рост актов вандализма. Но закончить наш разговор мне хотелось бы на хорошей ноте. Мы с товарищами из совета старейшин партии "ЛЕВЫЕ" договорились встретиться 8 мая в Трептов-парке, конечно, в узком формате из-за коронавируса, чтобы возложить цветы и отдать долг памяти павших. Я обычно всегда ношу цветы туда и 8, и 9 мая. И я уверен, что представители российской диаспоры в Германии, жители Берлина, разумеется, не нарушая законов, придут в Трептов-парк в День Победы и возложат цветы к подножию монумента Воину-освободителю. Это наш общий долг, и мы не забываем о нем.
Подготовка к празднованию дня Победы
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Бруно МаловВторая мировая война (1939-1945)ГерманияИнтервью
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