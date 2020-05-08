В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. История История Второй мировой войны уже переписывается в ФРГ, СМИ распространяют дезинформацию относительно известных исторических фактов, замалчивают важную информацию, рассказал в интервью РИА Новости немецкий дипломат, бывший заведующий международным отделом ЦК правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и член совета старейшин левой партии "LINKE" в ФРГ Бруно Малов.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "бесчестными" попытки переписать историю Второй мировой войны, напомнив, что ее развязала нацистская Германия, попытки же возложить вину на другие страны лишь раскалывает Европу

"Я считаю, что в Германии уже переписывается история Второй мировой войны. Из последнего: в СМИ написали о том, что украинцы освободили Берлин в мае 1945 года на основании того, что немецкую столицу брал Первый украинский фронт. Подобная дезинформация просто неприемлема. О том, какие национальности воевали в рядах Красной Армии, написано достаточно литературы. Почему СМИ в Германии считают возможным публиковать свои фантазии на этот счет? Еще один пример страшной лжи - это сравнивание ответственности Гитлера и Сталина, Германии и СССР за начало Второй мировой войны", - заявил Малов.

Он также подверг критике тот факт, что средства массовой информации в Германии охотно пишут о Советско-германском договоре о ненападении (зачастую именуемом пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии), а не об усилиях СССР в борьбе за коллективную безопасности в Европе в 30-х годах, вхождении в Лигу наций и попытке создать международный союз против нацистской Германии.

Великобритании и "Об этом сегодня не пишут, зато благодарят бывших союзников из США Франции за освобождение Европы. В августе 1939 года и Лондон , и Париж , и Вашингтон оставили СССР в одиночестве разбираться с Гитлером, Англия прямо хотела столкновения между фашистской Германией и СССР. Не случайно Гитлер говорил о том, что все, что он делает, он делает против России. А если западные партнеры его не поймут, то он сначала разберется с ними, а потом пойдет против России. Западные союзники вошли в антигитлеровскую коалицию только тогда, когда это коснулось их собственных интересов и безопасности. А второй фронт открылся вообще в 1944 году", - сказал Малов.

По его словам, "как только в Германии прошла информация о карантине в связи с коронавирусом, в немецких СМИ я прочел о том, что государственный акт по случаю 75-летия освобождения не состоится".

"Я сразу подумал: лес рубят - щепки летят... Я был возмущен. Честно говоря, я даже удивился, когда узнал затем, что закрытая и сокращенная церемония при участии (президента ФРГ Франк-Вальтера - ред.) Штайнмайера и (канцлера Ангелы - ред.) Меркель все же пройдет в Берлине", - сказал Малов.

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве . Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики , Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.