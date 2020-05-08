Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T11:37
https://ria.ru/20200508/1571138087.html
В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:30:3132:1792_1036x0_80_0_0_806800c056456cfdd4b1d970d61bbb61.jpg
РИА Новости

В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат

09:22 08.05.2020 (обновлено: 11:37 08.05.2020)
18711
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. История Второй мировой войны уже переписывается в ФРГ, СМИ распространяют дезинформацию относительно известных исторических фактов, замалчивают важную информацию, рассказал в интервью РИА Новости немецкий дипломат, бывший заведующий международным отделом ЦК правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и член совета старейшин левой партии "LINKE" в ФРГ Бруно Малов.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "бесчестными" попытки переписать историю Второй мировой войны, напомнив, что ее развязала нацистская Германия, попытки же возложить вину на другие страны лишь раскалывает Европу.
Батарея 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943г. ведет огонь по обороняющимся немецким войскам. 3-й Белорусский фронт
7 мая, 16:33Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии выступили против "экзотического" прочтения истории войны
"Я считаю, что в Германии уже переписывается история Второй мировой войны. Из последнего: в СМИ написали о том, что украинцы освободили Берлин в мае 1945 года на основании того, что немецкую столицу брал Первый украинский фронт. Подобная дезинформация просто неприемлема. О том, какие национальности воевали в рядах Красной Армии, написано достаточно литературы. Почему СМИ в Германии считают возможным публиковать свои фантазии на этот счет? Еще один пример страшной лжи - это сравнивание ответственности Гитлера и Сталина, Германии и СССР за начало Второй мировой войны", - заявил Малов.
Он также подверг критике тот факт, что средства массовой информации в Германии охотно пишут о Советско-германском договоре о ненападении (зачастую именуемом пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии), а не об усилиях СССР в борьбе за коллективную безопасности в Европе в 30-х годах, вхождении в Лигу наций и попытке создать международный союз против нацистской Германии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
26 февраля, 16:4975 лет Великой Победы
Лавров: попытки переписать историю Второй мировой бесперспективны
"Об этом сегодня не пишут, зато благодарят бывших союзников из США, Великобритании и Франции за освобождение Европы. В августе 1939 года и Лондон, и Париж, и Вашингтон оставили СССР в одиночестве разбираться с Гитлером, Англия прямо хотела столкновения между фашистской Германией и СССР. Не случайно Гитлер говорил о том, что все, что он делает, он делает против России. А если западные партнеры его не поймут, то он сначала разберется с ними, а потом пойдет против России. Западные союзники вошли в антигитлеровскую коалицию только тогда, когда это коснулось их собственных интересов и безопасности. А второй фронт открылся вообще в 1944 году", - сказал Малов.
По его словам, "как только в Германии прошла информация о карантине в связи с коронавирусом, в немецких СМИ я прочел о том, что государственный акт по случаю 75-летия освобождения не состоится".
"Я сразу подумал: лес рубят - щепки летят... Я был возмущен. Честно говоря, я даже удивился, когда узнал затем, что закрытая и сокращенная церемония при участии (президента ФРГ Франк-Вальтера - ред.) Штайнмайера и (канцлера Ангелы - ред.) Меркель все же пройдет в Берлине", - сказал Малов.
Советский боец Егор Усачев делает памятную надпись на стене Рейхстага.
14 февраля, 10:2275 лет Великой Победы
Австрийский эксперт: попытка переписать историю приведет в тупик
Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом. Кроме того, как указывают специалисты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.
Полный текст интервью >>>
Здание МИД России
7 февраля, 12:19
В МИД осудили попытки переписать историю Второй мировой за рубежом
47225176
Обсудить 1
Хайко МаасЛенинградВторая мировая война (1939-1945)МИД ГерманииВладимир ПутинЛондонСШАБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эмблема на форме сотрудника полиции
Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Президент РФ Владимир Путин
Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
Пляж в Римини
Выяснилось, когда российские туристы смогут посетить Италию
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
Лента новостейМолния