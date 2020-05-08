Часть военных, помогавших Италии бороться с COVID-19, вернется в Россию

"Первая колонна с военными РФ, которые боролись с коронавирусом в Италии, двинулась из Бергамо в Верону, оттуда они в пятницу улетят на родину.. 8 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и 4 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.