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2020-05-08T08:56
https://ria.ru/20200508/1571136659.html
Часть военных, помогавших Италии бороться с COVID-19, вернется в Россию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570395442_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_418f8877fbec2dd77ba66c8f1db7a24f.jpg
РИА Новости

Часть военных, помогавших Италии бороться с COVID-19, вернется в Россию

08:56 08.05.2020
487
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первая колонна с военными РФ, которые боролись с коронавирусом в Италии, двинулась из Бергамо в Верону, оттуда в пятницу около 20 военнослужащих и четыре единицы техники отправятся на родину, сообщила пресс-служба департамента информации и массовой коммуникации Минобороны.
"Первая колонна с военными РФ, которые боролись с коронавирусом в Италии, двинулась из Бергамо в Верону, оттуда они в пятницу улетят на родину.. 8 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и 4 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.
О грядущем выводе из Италии подразделений РХБЗ министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в среду.
С 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо лично приехал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На прогулку и пробежку: смягчение карантина в Италии
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

Люди на площади у замка Сфорца в Милане
1 из 12

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

Отдыхающие в одном из парков Милана
2 из 12

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

Отдыхающие в одном из парков Милана
3 из 12

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

Женщина на велосипеде в одном из парков Милана
4 из 12

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

Отдыхающие в парке возле жилого комплекса Bosco Verticale в Милане
5 из 12

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

Отдыхающие в одном из парков Милана
6 из 12

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Теперь можно навещать родных.

Девушки в парке в центре Милана
7 из 12

Теперь можно навещать родных.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

Отдыхающие в одном из парков Милана
8 из 12

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

Отдыхающие в одном из парков Милана
9 из 12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

Отдыхающие в одном из парков Милана
10 из 12

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

Мужчины совершают пробежку у небоскреба Generali Tower в Милане
11 из 12

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

Люди на площади у замка Сфорца в Милане
12 из 12

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
1 из 12

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
2 из 12

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
3 из 12

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
4 из 12

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
5 из 12

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
6 из 12

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
7 из 12

Теперь можно навещать родных.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
8 из 12

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
9 из 12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
11 из 12

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
12 из 12

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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Распространение нового коронавирусаБергамоКоронавирус COVID-19Войска РХБЗВоздушно-космические силы РоссииИталияВ мире
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