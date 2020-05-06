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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:40
https://ria.ru/20200506/1571016573.html
На прогулку и пробежку: смягчение карантина в Италии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015749_155:495:2914:2047_1036x0_80_0_0_156e5d46ba42efed90fd8f6f1eeba330.jpg
РИА Новости

На прогулку и пробежку: смягчение карантина в Италии

13:36 06.05.2020 (обновлено: 14:40 06.05.2020)
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В Италии сняли часть ограничений, действовавших с середины марта для сдерживания эпидемии коронавируса. Оживающие улицы и парки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

Люди на площади у замка Сфорца в Милане
1 из 12

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

Отдыхающие в одном из парков Милана
2 из 12

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

Отдыхающие в одном из парков Милана
3 из 12

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

Женщина на велосипеде в одном из парков Милана
4 из 12

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

Отдыхающие в парке возле жилого комплекса Bosco Verticale в Милане
5 из 12

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

Отдыхающие в одном из парков Милана
6 из 12

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Теперь можно навещать родных.

Девушки в парке в центре Милана
7 из 12

Теперь можно навещать родных.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

Отдыхающие в одном из парков Милана
8 из 12

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

Отдыхающие в одном из парков Милана
9 из 12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

Отдыхающие в одном из парков Милана
10 из 12

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

Мужчины совершают пробежку у небоскреба Generali Tower в Милане
11 из 12

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

Люди на площади у замка Сфорца в Милане
12 из 12

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МиланФото
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