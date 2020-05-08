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2020-05-08T08:44
https://ria.ru/20200508/1571136300.html
Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
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РИА Новости

Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай

08:44 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Предварительные планы по официальному визиту президента России Владимира Путина в Китай в начале осени все еще в силе, с повестки дня они пока не сняты, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.
"Как вы знаете, по графику намечено в 20-х числах июля проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС в Санкт-Петербурге, а на начало осени мы в самом предварительном порядке с нашими китайскими партнерами обсуждали возможность проведения официального визита нашего главы государства в Китай, все это пока в силе, с повестки дня не снимается, ну а насколько удастся реализовать, это мы пока сказать не можем", - заявил посол.
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Он отметил, что, "пока не начались все эти события, в нашем плане сугубо без определения дат имелось общее понимание о возможности проведения официального визита главы российского государства в Китай где-то в сентябре".
Денисов подчеркнул, что "обмен между нашими руководителями довольно активный, у нас по пять-четыре встречи в год, как в наших странах, так и в третьих странах на полях международных мероприятий, но обязательно каждый год бывает один официальный или государственный визит".
В прошлом году, напомнил он, председатель Си Цзиньпин совершил такой визит в РФ, "в этом году наша очередь, поэтому только в таком разряде можно ставить этот вопрос".
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"Как-то более подробно мы этим заниматься не можем, потому что трудно планировать", - заявил посол.
Вместе с тем дипломат отметил, что "подготовка в любом случае идет, потому что собственно вся наша работа – это и есть подготовка к такого рода визитам, ведь визиты, с одной стороны, намечают какую-то программу на будущее, но в то же время подводят определенные итоги, что, собственно говоря, сделано, поэтому так или иначе нам придется отвечать перед нашими руководителями".
Ранее сообщалось, что саммиты ШОС и БРИКС состоятся 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте заявил, что решений об отмене саммитов ШОС и БРИКС из-за коронавирусной инфекции пока не принималось.
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