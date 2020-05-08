Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Предварительные планы по официальному визиту президента России Предварительные планы по официальному визиту президента России Владимира Путина Китай в начале осени все еще в силе, с повестки дня они пока не сняты, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов

"Как вы знаете, по графику намечено в 20-х числах июля проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС в Санкт-Петербурге , а на начало осени мы в самом предварительном порядке с нашими китайскими партнерами обсуждали возможность проведения официального визита нашего главы государства в Китай, все это пока в силе, с повестки дня не снимается, ну а насколько удастся реализовать, это мы пока сказать не можем", - заявил посол.

Он отметил, что, "пока не начались все эти события, в нашем плане сугубо без определения дат имелось общее понимание о возможности проведения официального визита главы российского государства в Китай где-то в сентябре".

Денисов подчеркнул, что "обмен между нашими руководителями довольно активный, у нас по пять-четыре встречи в год, как в наших странах, так и в третьих странах на полях международных мероприятий, но обязательно каждый год бывает один официальный или государственный визит".

В прошлом году, напомнил он, председатель Си Цзиньпин совершил такой визит в РФ, "в этом году наша очередь, поэтому только в таком разряде можно ставить этот вопрос".

"Как-то более подробно мы этим заниматься не можем, потому что трудно планировать", - заявил посол.

Вместе с тем дипломат отметил, что "подготовка в любом случае идет, потому что собственно вся наша работа – это и есть подготовка к такого рода визитам, ведь визиты, с одной стороны, намечают какую-то программу на будущее, но в то же время подводят определенные итоги, что, собственно говоря, сделано, поэтому так или иначе нам придется отвечать перед нашими руководителями".