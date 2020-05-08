Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Послы стран СНГ в Вашингтоне приняли совместное заявление к Дню Победы.
Заявление подписали посол России в США Анатолий Антонов, послы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также Туркменистана.
"Семьдесят пять лет назад представители Объединенных наций спасли мир от страшной угрозы – нацизма. Народы СССР, оказав беспримерное героическое сопротивление, не только выстояли в чудовищной схватке с врагом в годы Великой Отечественной войны, но и ценой десятков миллионов жизней обеспечили мирное будущее последующим поколениям", - заявили послы.
"В победном 1945 году мир с восхищением и искренней признательностью смотрел на воинов-освободителей. Наш общий долг – хранить и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, чтить и передавать через поколения память об уроках и жертвах Второй мировой войны, о каждом, кто боролся с нацизмом и фашизмом во имя независимости, спасения от порабощения и уничтожения целых стран и народов, уважения человеческого достоинства, торжества идеалов свободы и равенства", - говорится в заявлении.
Дипломаты добавили, что в эти дни поминают павших, благодарят ветеранов советской и американской армий, тружеников тыла. "Они и в XXI веке являются для нас примером самоотверженности, братства по оружию и сотрудничества во имя высшей цели", - отметили послы.