Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы

"Семьдесят пять лет назад представители Объединенных наций спасли мир от страшной угрозы – нацизма. Народы СССР, оказав беспримерное героическое сопротивление, не только выстояли в чудовищной схватке с врагом в годы Великой Отечественной войны, но и ценой десятков миллионов жизней обеспечили мирное будущее последующим поколениям", - заявили послы.

"В победном 1945 году мир с восхищением и искренней признательностью смотрел на воинов-освободителей. Наш общий долг – хранить и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, чтить и передавать через поколения память об уроках и жертвах Второй мировой войны, о каждом, кто боролся с нацизмом и фашизмом во имя независимости, спасения от порабощения и уничтожения целых стран и народов, уважения человеческого достоинства, торжества идеалов свободы и равенства", - говорится в заявлении.