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75 лет Великой Победы
2020-05-08T06:37
https://ria.ru/20200508/1571132859.html
Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:80:2048:1232_1036x0_80_0_0_d59e4d901454cf44cfe6db721f68f8ec.jpg
РИА Новости

Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы

06:37 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Послы стран СНГ в Вашингтоне приняли совместное заявление к Дню Победы.
Заявление подписали посол России в США Анатолий Антонов, послы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также Туркменистана.
"Семьдесят пять лет назад представители Объединенных наций спасли мир от страшной угрозы – нацизма. Народы СССР, оказав беспримерное героическое сопротивление, не только выстояли в чудовищной схватке с врагом в годы Великой Отечественной войны, но и ценой десятков миллионов жизней обеспечили мирное будущее последующим поколениям", - заявили послы.
"В победном 1945 году мир с восхищением и искренней признательностью смотрел на воинов-освободителей. Наш общий долг – хранить и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, чтить и передавать через поколения память об уроках и жертвах Второй мировой войны, о каждом, кто боролся с нацизмом и фашизмом во имя независимости, спасения от порабощения и уничтожения целых стран и народов, уважения человеческого достоинства, торжества идеалов свободы и равенства", - говорится в заявлении.
Дипломаты добавили, что в эти дни поминают павших, благодарят ветеранов советской и американской армий, тружеников тыла. "Они и в XXI веке являются для нас примером самоотверженности, братства по оружию и сотрудничества во имя высшей цели", - отметили послы.
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