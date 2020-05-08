Дуров раскритиковал жизнь в США

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал американскую Кремниевую долину и Соединенные Штаты в целом не лучшим местом для жизни и работы.
Таким образом он прокомментировал фильм блогера Юрия Дудя, посвященный предпринимателям и программистам, перебравшимся в Сан-Франциско и его окрестности.
По словам Дурова, США являются полицейским государством, с система здравоохранения у них "дорогая и неэффективная".
"Если Вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки", — подчеркнул он.
Кроме того, Дуров написал, что в США высокие налоги, а в Сан-Франциско — ограниченная культурная жизнь.
По мнению предпринимателя, качество американского среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах. Он напомнил, что на чемпионатах мира по программированию США занимают первые места значительно реже, чем Китай или Россия.
В заключение Дуров отметил, что у американского рынка в нынешнем веке слишком слабые перспективы и переезд в Соединенные Штаты — сродни покупке актива на пике стоимости.
"США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса", — заключил он.
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"Уставший гегемон"
Член Совета Федерации Алексей Пушков, оценивая слова Дурова, заявил, что существуют другие конкурентоспособные государства.
"Павел Дуров привел ряд причин, по которым США не являются лучшим местом для эмиграции. Он критично оценил здравоохранение, среднее образование и уровень программирования", — отметил Пушков в твиттере.
По словам сенатора, в области информационных технологий с США успешно конкурируют другие страны.
"Что же, уставший гегемон теряет драйв", — заключил Пушков.