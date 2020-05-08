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2020-05-08T06:29
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Дуров раскритиковал жизнь в США
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РИА Новости

Дуров раскритиковал жизнь в США

05:45 08.05.2020 (обновлено: 06:29 08.05.2020)
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CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал американскую Кремниевую долину и Соединенные Штаты в целом не лучшим местом для жизни и работы.
Таким образом он прокомментировал фильм блогера Юрия Дудя, посвященный предпринимателям и программистам, перебравшимся в Сан-Франциско и его окрестности.
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По словам Дурова, США являются полицейским государством, с система здравоохранения у них "дорогая и неэффективная".
Также он отметил, что процент заключенных в США в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии.

"Если Вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки", — подчеркнул он.

Кроме того, Дуров написал, что в США высокие налоги, а в Сан-Франциско — ограниченная культурная жизнь.
По мнению предпринимателя, качество американского среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах. Он напомнил, что на чемпионатах мира по программированию США занимают первые места значительно реже, чем Китай или Россия.
В заключение Дуров отметил, что у американского рынка в нынешнем веке слишком слабые перспективы и переезд в Соединенные Штаты — сродни покупке актива на пике стоимости.
"США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса", — заключил он.
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"Уставший гегемон"

Член Совета Федерации Алексей Пушков, оценивая слова Дурова, заявил, что существуют другие конкурентоспособные государства.
"Павел Дуров привел ряд причин, по которым США не являются лучшим местом для эмиграции. Он критично оценил здравоохранение, среднее образование и уровень программирования", — отметил Пушков в твиттере.
По словам сенатора, в области информационных технологий с США успешно конкурируют другие страны.
"Что же, уставший гегемон теряет драйв", — заключил Пушков.
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Юрий ДудьTelegram (приложение)Совет Федерации РФАлексей ПушковПавел ДуровКитайФинляндияСШАВ мире
Популярные комментарии
Если б ни американский Twitter, Пушкову негде было бы и высказаться. Хотя, он уже и по-русски разучился говорить.
8 мая, 06:42
АДАйрат Давлетов
6416117163
Это вопрос не жизни, а осведомленности и опыта. Многие ещё ведутся на легенду о красивой жизни и "равных возможностях" в США. Дуров, в отличие от этих глупцов, реально был в США и обстановку оценил трезво.
8 мая, 07:11
Алексей Ттт
177121015
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