Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил слова создателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова о Кремниевой долине.
Дуров прокомментировал фильм блогера Юрия Дудя о предпринимателях и программистах, которые переехали в Сан-Франциско и его окрестности. По его мнению, Кремниевая долина и США — не лучшее место для жизни и работы, и на это есть семь причин.
Пушков, со своей стороны, заметил, что есть другие конкурентоспособные государства.
"Павел Дуров привел ряд причин, по которым США не являются лучшим местом для эмиграции. Он критично оценил здравоохранение, среднее образование и уровень программирования. В сфере информационных технологий с США успешно конкурируют другие страны. Что же, уставший гегемон теряет драйв", — написал Пушков в твиттере.
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