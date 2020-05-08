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2020-05-08T11:44
https://ria.ru/20200508/1571130788.html
Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
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РИА Новости

Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину

03:27 08.05.2020 (обновлено: 11:44 08.05.2020)
96226
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил слова создателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова о Кремниевой долине.
Дуров прокомментировал фильм блогера Юрия Дудя о предпринимателях и программистах, которые переехали в Сан-Франциско и его окрестности. По его мнению, Кремниевая долина и США — не лучшее место для жизни и работы, и на это есть семь причин.
Пушков, со своей стороны, заметил, что есть другие конкурентоспособные государства.
"Павел Дуров привел ряд причин, по которым США не являются лучшим местом для эмиграции. Он критично оценил здравоохранение, среднее образование и уровень программирования. В сфере информационных технологий с США успешно конкурируют другие страны. Что же, уставший гегемон теряет драйв", — написал Пушков в твиттере.
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РоссияЮрий ДудьTelegram (приложение)Совет Федерации РФАлексей ПушковПавел ДуровСан-ФранцискоСШАТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Ну надо же! Целых 7 причин нашли не переезжать в США))) Товарищ Пушков, назовите хотя бы одну причину, чтобы остаться в России? Давайте начнем с этого. Критиковать проще всего. Уставший гегемон... Ну, оценивая те титанические усилия которые прилагают их политики, да - усталость накопилась. А что с Россией? Мы когда "уставать" начнем? Или у вас как в анекдоте - "А вдруг война, а я уставший"?)))
8 мая, 04:19
Eugene Krabs
572102114
"Что же, уставший гегемон теряет драйв". Адын дедушка Вова не устает.
8 мая, 04:06
ЛКЛысый Кучерявый
341320288
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