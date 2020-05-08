Почему Латвия может себе позволить игнорировать реальность

Но за привычными доводами и контраргументами нередко не замечают интересный феномен: наши недружелюбные соседи демонстрируют исключительную устойчивость в выбранной идеологической линии, как будто существуя вне реального мира и переживаемых им изменений.
Данная история не уникальна, поскольку по похожей схеме два года назад демонтировали латвийский банковский сектор. Кто-то за океаном обратил внимание, что маленькая республика слишком уж хорошо зарабатывает на бизнесе для "взрослых" — выводе и "стирке" капиталов из постсоветских стран и предоставлении им услуг финансовой "тихой гавани". Тогда власти также молниеносно взяли под козырек и разнесли по кирпичику отрасль, которая приносила солидные деньги не только конкретным предпринимателям, но и государству в целом.