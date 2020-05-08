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2020-05-08T08:00
https://ria.ru/20200508/1571116660.html
Почему Латвия может себе позволить игнорировать реальность
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РИА Новости

Почему Латвия может себе позволить игнорировать реальность

08:00 08.05.2020
25724
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.comРига
Рига
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Латвийские власти в очередной раз собрались определить ущерб, нанесенный республике в советский период. Глава Минюста Янис Борданс сообщил, что комиссия под его руководством займется созданием методики подсчета убытков. Кроме того, он обратил внимание, что Латвия была финансовым донором в СССР, перечисляя в союзный бюджет 48 процентов доходов. "Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе", — отметил министр.
Русофобия и неблагодарность "бывших братьев", особенно прибалтийских, вызывает живой отклик российской аудитории. Стоит тамошнему чиновнику что-нибудь заявить про "советскую оккупацию", как отечественные СМИ наполняются многочисленными комментариями политиков, экспертов и публицистов, ядовито напоминающих и исторические факты, и колоссальные советские инвестиции в регион, и его нынешнее печальное социально-экономическое состояние.

Но за привычными доводами и контраргументами нередко не замечают интересный феномен: наши недружелюбные соседи демонстрируют исключительную устойчивость в выбранной идеологической линии, как будто существуя вне реального мира и переживаемых им изменений.

За три десятилетия Россия прошла путь от национальной катастрофы до державного возрождения, Европа — от безудержного еврооптимизма до Brexit и взаимного воровства медицинских масок, США утратили статус "короля мира", а Китай превратился из довольно бедной страны в одно из ведущих государств мира. При всей устойчивости идей в умах людей — неважно, идет ли речь о американской исключительности, вере страны в свое особое место в мире или либеральной политкорректности, — столь масштабные процессы не могут не влиять на них. Трамповское "Сделаем Америку снова великой" прекрасно иллюстрирует то, как приспосабливается идеология к меняющейся действительности.
Город Рига
6 мая, 09:42Сказано в эфире
"В позе страдальца". Политолог объяснил, зачем Латвия жалуется на СССРМинюст Латвии назвал страну "донором денег" в годы СССР. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Юрий Светов высказал мнение, что латвийские власти очень рассчитывают на реакцию Евросоюза.
Прибалтийские республики прошли за тот же период по-своему не меньший путь — и дело далеко не только в том, что во имя светлого европейского будущего они пустили на металлолом индустриальное наследие "проклятого оккупационного прошлого", но это и на миллиметр не заставило их сдвинуть собственную позицию для большего соответствия новым реалиям.
Изначально выбранная соседями идеология национально-государственного строительства была вполне адекватна — в девяностых и нулевых годах. Тогда вполне оправдывались жесткие прозападно-антироссийские позиции при прагматичном расчете, что, с одной стороны, есть все основания рассчитывать на определенную финансовую поддержку Европы и Штатов, а с другой — Москва никуда не денется и можно будет ее "доить", контролируя важнейшие транзитные артерии.
Проблема даже не в том, что долгое время игнорировались все более явственные изменения, сигнализировавшие о необходимости пересмотра привычных конструкций: исчерпание позитивного эффекта от распила советского наследства и европейских бюджетных "инъекций", мрачные явления в экономике, депопуляция и последовательное выстраивание Россией новых транзитных схем. Это как раз вполне обычный человеческий подход — упорно верить, что негатив носит временный и поверхностный характер, что в итоге все как-нибудь рассосется и будет как было.
Рига
7 мая, 16:49
Историк оценил слова латвийского министра о донорстве денег СССР
Впечатляет то, что Латвия продолжает действовать по тем же шаблонам и ныне, когда привычный мир окончательно рассыпался и надежд на его возвращение просто не осталось.
Текущие события лишь добавляют штрихов к уже давно сложившейся картине. МВФ прогнозирует на этот год падение латвийской экономики на 8,6 процента. Глава республиканского Центробанка еще более пессимистичен и допускает десять процентов.
И дело тут не только в эпидемии коронавируса и в ударе, который она нанесла по многим отраслям, в частности туристической. В первом квартале — еще до всяких ограничений — в стране рухнул транзит. Объем грузовых железнодорожных перевозок сократился на 48,7 процента, а в портах — почти на 30 процентов. "Благодарить" за это Латвии надо, кстати, не Россию, а Соединенные Штаты. В декабре прошлого года Вашингтон ввел санкции против латвийского портового бизнеса. Ну а дальше власти республики стали работать сами, собственными руками разрушая важнейшую для страны индустрию.

Данная история не уникальна, поскольку по похожей схеме два года назад демонтировали латвийский банковский сектор. Кто-то за океаном обратил внимание, что маленькая республика слишком уж хорошо зарабатывает на бизнесе для "взрослых" — выводе и "стирке" капиталов из постсоветских стран и предоставлении им услуг финансовой "тихой гавани". Тогда власти также молниеносно взяли под козырек и разнесли по кирпичику отрасль, которая приносила солидные деньги не только конкретным предпринимателям, но и государству в целом.

Впрочем, не похоже, чтобы это волновало латвийские правящие элиты, продолжающие действовать в привычном русле. Очередной цикл заезженной пластинки о подсчете понесенного по вине СССР ущерба только подтверждает наблюдение. Самое примечательное, что им и впрямь не о чем особо беспокоиться.
Вместо ласково-кусачего теляти (ласкового к Западу и кусачего по отношению к России), сосущего обеих маток, Латвия фактически уже превратилась в симулякр, который сохраняет все формальные признаки государственного образования, но по существу представляет собой пустую скорлупу без реального наполнения, включая даже людей. Любое становящееся "избыточным" по мере упрощения и ослабления экономики население выдавливается из республики и абсорбируется другими странами. Механизмы депопуляции работают бесперебойно, благо речь идет о относительно незначительных цифрах — чай не гигантская Украина.
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Именно поэтому тут можно проводить любую политику, включая разрушение самим государством "по звонку" ключевых отраслей экономики, реализацию замысловатых социальных экспериментов и впечатляющую идейную стойкость властных элит поперек здравого смысла и национальных интересов.
Впрочем, вот уж кто может не опасаться за свое будущее, так это бюрократический аппарат и правящий класс, в чьи задачи входит поддержание всей этой государственно-политической иллюзии, которая с каждым годом все меньше связана с реальностью.
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РоссияЯнис БордансМВФЛатвияСССРАвторыВ мире
Популярные комментарии
Уровень жизни в Латвии втрое выше, чем в РФ.
8 мая, 09:23
HYHoh York
212910086
Отсутствие элементарных средств защиты во время эпидемии, просьбы помощи с поставками медицинского оборудования, это как считает аффтор - и есть "державное возрождение"??! 😁 😁 😁
8 мая, 09:21
HYHoh York
14501081
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