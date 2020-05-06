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2020-05-06T11:05
https://ria.ru/20200506/1571004681.html
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
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РИА Новости

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

03:30 06.05.2020 (обновлено: 11:05 06.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей МелконовРига
Рига
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Рига. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. Его слова передает "Sputnik Латвия".
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов. В случае ЛатССР этот показатель был 48 процентов — почти половина, добавил министр.
"Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР", — отметил Борданс.
Издание отмечает, что в 2020 году комиссия по подсчету ущерба от "советской оккупации" получила 35 770 евро — столько же, сколько и в минувшем. В этом году специалисты планируют оценить бюджетные расходы Латвийской СССР за период с 1946 по 1960 год. Также комиссия обобщит материалы об уничтожении состоятельного крестьянства в республике.
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Продолжится работа формированием базы данных о репрессированных лицах, комиссия отмечает, что она уже близится к завершению.
Кроме того, эксперты комиссии намерены провести интервью с руководителями различных госструктур советских времен, специалистами, статистиками для получения свидетельств о том, как проходили планирование, организация и управление народным хозяйством в Латвийской ССР.
Российские власти неоднократно заявляли, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к Советскому Союзу как соответствовавшее нормам международного права того времени.
В ведомстве подчеркнули, что термин "оккупация" неприемлем в этом случае, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводили на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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РоссияЯнис БордансПрибалтикаЭстонияЛатвияСССРЛитваВ мире
Популярные комментарии
Смех да и только..
6 мая, 03:40
nn.raevskiy
309170018
Ах моська, знать она сильна...
6 мая, 03:36
Андрей Левицкий
263301016
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