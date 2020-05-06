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2020-05-06T12:18
https://ria.ru/20200506/1571019353.html
Эксперт назвал слова латвийского министра о "донорстве денег" СССР хайпом
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РИА Новости

Эксперт назвал слова латвийского министра о "донорстве денег" СССР хайпом

12:18 06.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 6.decembra sēdeМинистр юстиции Латвии Янис Борданс
Министр юстиции Латвии Янис Борданс
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 6.decembra sēde
Министр юстиции Латвии Янис Борданс . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Заявление министра юстиции Латвии о "донорстве денег" Латвией для СССР является политическим хайпом в преддверии выборов в Рижскую думу, латвийские политики эксплуатируют выгодную для внутриполитического рынка тему, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", эксперт Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев.
Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР являлась донором денег в СССР и отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет. Министр отметил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет, а сколько она получала - не указал.
Здание Государственной думы России
6 мая, 11:45
В Госдуме оценили слова латвийского министра о "донорстве денег" для СССР
"Подобные заявления - это обычный политический хайп, тем более, впереди выборы в Рижскую думу. Комиссия по расчету ущерба от "советской оккупации" периодически выдает подобные заявления, чтобы не лишиться финансирования (а его периодически не бывает) и поддержать политиков-националистов. Латвийские политики не глупы, никто в Риге не ждет никаких компенсаций из России, они просто эксплуатируют повестку "российской оккупации" для внутриполитического рынка, особенно в преддверии выборов", - сказал эксперт.
Тем более, по словам аналитика, у нескольких латвийских правых партий очень схожая повестка. "Так что неудивительно желание господина Борданса выступить с подобным, приятным для правого электората заявлением, ведь он еще и лидер Новой консервативной партии, которая так мечтает войти после выборов в Рижскую думу в "правящую коалицию", - пояснил Куреев.
Город Рига
6 мая, 09:42Сказано в эфире
"В позе страдальца". Политолог объяснил, зачем Латвия жалуется на СССРМинюст Латвии назвал страну "донором денег" в годы СССР. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Юрий Светов высказал мнение, что латвийские власти очень рассчитывают на реакцию Евросоюза.
Аналитик уверен, что латвийский министр своим заявлением о так называемом донорстве Латвии стремился привлечь внимание медиа. "Господин Борданс добился своей цели, привлек к себе внимание прибалтийских и российских СМИ, которые в глазах латвийского электората, сейчас создают ему образ "борца за справедливость". И хотя тема компенсации за "оккупацию" постоянно звучит уже больше двух десятков лет, на какой-то процент консервативного электората это подействует", - подчеркнул он.
Политолог также напомнил, что любая советская республика отдавала часть доходов в союзный бюджет. "Вообще-то, оттуда шли средства на оборону, внешнюю политику, другие общесоюзные расходы. В том числе и на инвестиции в строительство заводов и инфраструктуры в Латвии, железных дорог, автострад союзного значения. Все это безвозмездно досталось новой независимой Латвии. Кроме того, поставки сырья на латвийские заводы шли по существенно сниженным ценам. Так что, учитывая своеобразность социалистической экономики реально подсчитать, сколько денег "отняли злые коммунисты у бедных латышей" или наоборот, сколько братская РСФСР подарила ресурсов Латвии, объективно невозможно", - указал он.
Люди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы
26 марта 2019, 14:22Сказано в эфире
Политолог: требования Прибалтики к РФ не просто абсурдны – они идиотичныТребования стран Прибалтики компенсировать "ущерб от советской оккупации" вызывают в России смех, заявил депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин. Политолог Леонид Крутаков рассказал в эфире радио Sputnik, зачем, по его мнению, выдвигаются эти требования.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Он отметил, что обсуждал эту тему с коллегами из Латвии и Литвы. Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб составил примерно 1,2 миллиарда евро.
Также эстонские власти заявляли, что Россия должна вернуть республике "аннексированные" пять процентов территории.
Вид на старинные бастионы и крепость Олевисте. Таллин, Эстония
20 октября 2018, 14:00Акценты
Отрада для двоечников: эстонские задачи о "советской оккупации"Математическая игра под названием "Платить и каяться", а именно этого хотят от Москвы три республики Прибалтики, длится давно. Правда, с арифметикой у них так себе – каждый раз новый результат. И все неправильные. В историческом плане – тоже.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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Урмас РейнсалуЯнис БордансСНГМИД ЭстонииЭстонияЛатвияТаллинВ мире
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