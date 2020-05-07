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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:48
https://ria.ru/20200507/1571112195.html
Путин и Токаев провели телефонный разговор
https://cdn23.img.ria.ru/images/156068/53/1560685371_0:279:3072:2007_1036x0_80_0_0_483243e84bbc80b548ba3a76bb96e7b8.jpg
РИА Новости

Путин и Токаев провели телефонный разговор

16:42 07.05.2020 (обновлено: 16:48 07.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым меры борьбы с коронавирусом, отмечена важность плотной координации действий в этой сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждались предпринимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинКазахстанВ мире
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