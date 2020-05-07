Путин и Токаев провели телефонный разговор

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым меры борьбы с коронавирусом, отмечена важность плотной координации действий в этой сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждались предпринимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.