Матвиенко поздравила с назначением нового главу сената Казахстана

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила нового главу сената Казахстана Маулена Ашимбаева с назначением и выразила надежду на дальнейшее углубление российско-казахстанских отношений.
Спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана с марта 2019 года до недавнего времени была Дарига Назарбаева, старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. В субботу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. В понедельник Токаев назначил депутатом сената бывшего заместителя главы своей администрации Маулена Ашимбаева.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Маулена Ашимбаева с избранием на пост председателя сената парламента республики Казахстан. Председатель СФ выразила уверенность, что при деятельном участии нового руководителя верхней палаты парламента Казахстана сложившиеся между двумя странами отношения союзнического партнерства и многопланового сотрудничества, основанные на чувствах дружбы и взаимной симпатии, будут и дальше углубляться, способствуя продвижению интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.
"Рассчитываем на продолжение совместной плодотворной работы на международных площадках, в том числе в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ", - отметила в поздравлении Матвиенко.