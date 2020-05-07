Матвиенко поздравила с назначением нового главу сената Казахстана

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Маулена Ашимбаева с избранием на пост председателя сената парламента республики Казахстан. Председатель СФ выразила уверенность, что при деятельном участии нового руководителя верхней палаты парламента Казахстана сложившиеся между двумя странами отношения союзнического партнерства и многопланового сотрудничества, основанные на чувствах дружбы и взаимной симпатии, будут и дальше углубляться, способствуя продвижению интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.