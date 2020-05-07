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2020-05-07T15:30
https://ria.ru/20200507/1571105059.html
Путин анонсировал встречу с главой РЖД
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РИА Новости

Путин анонсировал встречу с главой РЖД

15:11 07.05.2020 (обновлено: 15:30 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров
Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время встретится с главой РЖД Олегом Белозеровым и обсудит с ним инвестпрограмму компании на фоне пандемии коронавируса.
"Вы сказали об увеличении объемов перевозок угля в восточном направлении на 2,4%, а в Азово-Черноморском — на 15%. Наоборот, было бы наверное лучше, но и так, в принципе, то, что есть увеличение - это уже хорошо. Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых, безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе. Значит, мы с вами об этом поговорим, так же как и о сохранении по максимуму вашей инвестпрограммы. Я вас приглашу в ближайшее время, встретимся и обсудим все эти вопросы более подробно", - сказал Путин Белозерову в ходе совещания по вопросам развития транспорта.
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