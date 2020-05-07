Путин анонсировал встречу с главой РЖД

"Вы сказали об увеличении объемов перевозок угля в восточном направлении на 2,4%, а в Азово-Черноморском — на 15%. Наоборот, было бы наверное лучше, но и так, в принципе, то, что есть увеличение - это уже хорошо. Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых, безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе. Значит, мы с вами об этом поговорим, так же как и о сохранении по максимуму вашей инвестпрограммы. Я вас приглашу в ближайшее время, встретимся и обсудим все эти вопросы более подробно", - сказал Путин Белозерову в ходе совещания по вопросам развития транспорта.