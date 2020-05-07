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2020-05-07T14:00
https://ria.ru/20200507/1571089679.html
Батыр Бердыклычев: Минск не справится с COVID-19 без мер дистанцирования
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РИА Новости

Батыр Бердыклычев: Минск не справится с COVID-19 без мер дистанцирования

14:00 07.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пандемия нового коронавируса вынудила многие страны пойти на беспрецедентные меры по ограничению передвижения граждан и сокращению экономической активности. Но власти Белоруссии не стали вводить карантин и жесткие ограничения и последовательно отстаивают, как заявил глава республики Александр Лукашенко, право на "свой путь" борьбы с COVID-19 и действия "сообразно обстановке". Представитель Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Батыр Бердыклычев рассказал в интервью РИА Новости о том, что он думает о текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19 в республике, действиях белорусских властей в условиях пандемии и дополнительных мерах по сдерживанию заболевания.
— В последнее время в Белоруссии наблюдается ежесуточный прирост числа инфицированных новым коронавирусом на более чем 800-900 человек. В результате по темпам роста и числу новых случаев заражения на 100 тысяч человек республика стала опережать другие страны европейского региона. Вызывает ли эта ситуация настороженность в ВОЗ?
— Действительно, согласно данным эпиднадзора, мы наблюдаем быстрый рост числа новых случаев COVID-19 в Белоруссии в течение нескольких недель подряд, что свидетельствует о наличии устойчивой передачи вируса среди населения. Здесь важно отметить, что рост числа новых случаев в определенной степени зависит от возросшего потенциала страны по проведению тестирования и выявлению инфицированных, но это также является отражением роста числа заболевших и уровня распространения эпидемии в стране.
Продолжающийся рост новых случаев высокими темпам однозначно вызывает нашу озабоченность, так как это увеличивает серьезную нагрузку на систему здравоохранения и может негативно сказаться на качестве и объеме оказываемой медицинской помощи населению.
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— Вы оцениваете работу системы здравоохранения Белоруссии по борьбе с коронавирусной инфекцией? Может ли ежесуточный прирост новых случаев заболевания свидетельствовать об исчерпании эффекта от уже принятых мер и необходимости поиска новых?
— На систему здравоохранения страны в связи с эпидемией COVID-19 легла основная нагрузка. На сегодняшний день, можно сказать, что потенциал системы здравоохранения пока позволяет справляться с этой возросшей нагрузкой.
С начала эпидемии предпринимаемые меры сдерживания были направлены на раннее выявление и тестирование лиц с подозрением на инфекцию, изоляцию и лечение больных, а также отслеживание их контактов. На фоне существенной глобальной нехватки основных связанных с COVID-19 средств и материалов Белоруссия наладила производство отечественных лабораторных тест-систем, что позволило ей существенно увеличить охват тестированием.
Важно, что на ранних этапах эпидемии системой здравоохранения своевременно проводилось перепрофилирование и оснащение госпиталей для наращивания потенциала инфраструктуры здравоохранения для приема и ведения пациентов с COVID-19. В данный момент, по информации министерства здравоохранения, в системе здравоохранения достаточно коечного фонда и персонала для оказания помощи всем нуждающимся. Мы видим, что имеется запас как обычных коек, так и реанимационных.
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Однако резервов даже хорошо подготовленной системы может не хватить в случае дальнейшего большого роста числа пациентов, нуждающихся в стационарной помощи.
Предпринимаемые в настоящее время меры по сдерживанию эпидемии (тестирование, изоляция, лечение, отслеживание контактов) остаются актуальными, и их необходимо продолжать и далее. Однако для замедления темпов эпидемии и во избежание перегрузки системы здравоохранения необходимо принятие дополнительных общенациональных мер по усилению физического дистанцирования.
— Являются ли такие меры, на ваш взгляд, необходимым условием для преломления ситуации по заболеваемости COVID-19 в Белоруссии?
— Главная цель принятия мер физического дистанцирования – предотвратить лавинообразный рост новых случаев COVID-19, чтобы дать возможность системе здравоохранения справляться с потоком пациентов и позволить получить каждому необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
Без адекватных мер физического дистанцирования быстрый рост числа новых случаев заболевания может превысить возможности системы здравоохранения по оказанию необходимой медицинской помощи.
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— Власти Белоруссии приняли решение провести 9 мая в Минске военный парад по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Какие рекомендации в этой связи могла быть дать ВОЗ?
— Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между ними в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии. В этой связи одной из рекомендаций ВОЗ по усилению мер физического дистанцирования является перенос или отмена массовых скоплений людей, включая спортивные, культурные, политические и религиозные мероприятия.
Со стороны ВОЗ мы предпринимаем все усилия для того, чтобы эта информация была доведена до руководства страны. Однако принятие решения о выполнении рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.
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— Как, по вашей оценке, будет развиваться ситуация с коронавирусом в Белоруссии? Существуют оценки белорусских медиков, что пик заболеваемости COVID-19 придется на начало мая, по другим оценкам – на конец мая. Какая точка зрения вам близка?
— В условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии.
Согласно данным министерства здравоохранения, мы можем наблюдать признаки стабилизации роста новых случаев. Однако на данном этапе, особенно в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, делать выводы пока преждевременно. Прогнозирование пика зависит от многих факторов, но достоверно судить об этом можно будет только ретроспективно.
— Стоит ли надеяться на угасание эпидемии с установлением теплой летней погоды? Нужно ли белорусской системе здравоохранения быть готовой ко второй волне коронавирусной инфекции?
— В настоящее время у нас нет доказательств сезонного характера этого вируса и поэтому прогнозировать угасание эпидемии с наступлением лета пока также преждевременно.
Что касается риска второй волны коронавирусной инфекции, то это актуальный вопрос для стран, которые уже прошли пик эпидемии и рассматривают возможность ослабления существующих мер на фоне стабилизации и улучшения эпидемиологической ситуации. Такой риск для них действительно существует, поэтому отмена ограничений должна происходить поэтапно. При этом меры готовности и реагирования необходимо сохранять всем странам в течение длительного времени.
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