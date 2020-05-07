В Ростовской области захоронили останки 60 воинов ВОВ

Церемония захоронения останков погибших воинов на территории Народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовский области

Церемония захоронения останков погибших воинов на территории Народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовский области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Церемония захоронения останков 60 воинов, погибших в годы Церемония захоронения останков 60 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны , состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области , сообщает правительство региона.

Традиционно захоронения проводятся в канун Дня Победы и в День освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков 30 августа. Впервые церемония захоронения на "Самбекских высотах" была проведена 6 мая 2017 года.

"Сегодня мы захоронили безымянные останки воинов, но на 30 августа готовятся документы к захоронению останков воинов, чьи имена уже установлены", - отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Традиционно на захоронении присутствуют ветераны, школьники, делегации всех муниципалитетов, молодежь и юнармейцы, родственники погибших солдат и офицеров. Однако данная церемония прошла с минимальным количеством людей из-за эпидемической обстановки.

На сегодняшний день на территории "Самбекских высот" проведено всего пять захоронений останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.

Строительство самого музейного комплекса уже практически завершено. "Все объекты, которые под открытым небом, включая интерактивную площадку с военной техникой времен войны, готовы, остались только работы по завершению создания экспозиции в здании музея", - сказал Гуськов.