В Ростовской области захоронили останки 60 воинов ВОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Церемония захоронения останков 60 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщает правительство региона.
Традиционно захоронения проводятся в канун Дня Победы и в День освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков 30 августа. Впервые церемония захоронения на "Самбекских высотах" была проведена 6 мая 2017 года.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦеремония захоронения останков воинов, павших в боях в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области
Церемония захоронения останков воинов, павших в боях в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области
"Сегодня мы захоронили безымянные останки воинов, но на 30 августа готовятся документы к захоронению останков воинов, чьи имена уже установлены", - отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Традиционно на захоронении присутствуют ветераны, школьники, делегации всех муниципалитетов, молодежь и юнармейцы, родственники погибших солдат и офицеров. Однако данная церемония прошла с минимальным количеством людей из-за эпидемической обстановки.
На сегодняшний день на территории "Самбекских высот" проведено всего пять захоронений останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.
Строительство самого музейного комплекса уже практически завершено. "Все объекты, которые под открытым небом, включая интерактивную площадку с военной техникой времен войны, готовы, остались только работы по завершению создания экспозиции в здании музея", - сказал Гуськов.
Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. Тридцатое августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.