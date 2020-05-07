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2020-05-07T11:46
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В Петербурге разыскивают женщину, затушившую Вечный огонь
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РИА Новости

В Петербурге разыскивают женщину, затушившую Вечный огонь

11:46 07.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Полиция приняла меры по установлению личности и розыску женщины, которая затушила Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным пресс-службы компании "ПетербургГаз", 6 мая около 4 часов утра Вечный огонь на Марсовом поле залили газировкой и забросали бутылками. Горение было оперативно восстановлено.
"В ходе полицейской проверки были изучены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что в ночь на 6 мая неизвестная женщина с внешними признаками сильного алкогольного опьянения своими действиями привела к угасанию огня на мемориале. В настоящее время полицией приняты меры к установлению личности и розыску женщины", - сказано в сообщении.
Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника "Борцам революции" в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве.
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