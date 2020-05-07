В Петербурге разыскивают женщину, затушившую Вечный огонь

"В ходе полицейской проверки были изучены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что в ночь на 6 мая неизвестная женщина с внешними признаками сильного алкогольного опьянения своими действиями привела к угасанию огня на мемориале. В настоящее время полицией приняты меры к установлению личности и розыску женщины", - сказано в сообщении.