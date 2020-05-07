Политик призвал СК расследовать военные преступления не только в России

"Работа Следственного комитета - это хороший способ раскрыть преступления и акты геноцида, это также способствует более тесному сотрудничеству между немецкими и российскими ведомствами. Это создает доверие и понимание друг между другом и помогает примирению и международному пониманию. Тем не менее, Комитет должен заниматься делами не только на территории России, но и в других вовлеченных странах Второй мировой войны, независимо от их принадлежности к воюющим сторонам", - заявил Шлунд.