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75 лет Великой Победы
2020-05-07T10:08
https://ria.ru/20200507/1571071691.html
Политик призвал СК расследовать военные преступления не только в России
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РИА Новости

Политик призвал СК расследовать военные преступления не только в России

10:08 07.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Бундестага ФРГ, сопредседатель группы Робби Шлунд во время пресс-конференции "Итоги встречи Германо-российской межпарламентской дружбы" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Депутат Бундестага ФРГ, сопредседатель группы Робби Шлунд во время пресс-конференции Итоги встречи Германо-российской межпарламентской дружбы в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет России должен заниматься расследованием преступлений, совершенных во Вторую мировую войну, не только на территории России, но и в других государствах, участвовавших в противостоянии, независимо от их принадлежности к воюющим сторонам, заявил в интервью РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
"Работа Следственного комитета - это хороший способ раскрыть преступления и акты геноцида, это также способствует более тесному сотрудничеству между немецкими и российскими ведомствами. Это создает доверие и понимание друг между другом и помогает примирению и международному пониманию. Тем не менее, Комитет должен заниматься делами не только на территории России, но и в других вовлеченных странах Второй мировой войны, независимо от их принадлежности к воюющим сторонам", - заявил Шлунд.
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Без срока давности: "Это дома смерти" — история финского нацизма
В мае прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых. Он назвал основной задачей следствия "установить преступников, потерпевших, их родственников". Килессо предполагает, что в захоронениях покоятся останки порядка 5 тысяч человек.
В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели воспитанников детского дома в Ейске. В 1942 году, когда город был оккупирован немецко-фашистскими войсками, около 300 детей были зверски убиты: закопаны живьем либо отравлены выхлопными газами в кузовах грузовиков. РИА Новости опубликовало три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших. В документах обозначены их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. Тридцатого октября СК России сообщил о том, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье "геноцид".
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
10 марта, 10:3275 лет Великой Победы
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
В ФРГ установили контакт со Следственным комитетом РФ по делу экс-нациста Гельмута Оберлендера, заявил РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
Читайте полный текст интервью Робби Шлунда >>
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)В мире
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