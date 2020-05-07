Политик призвал СК расследовать военные преступления не только в России

БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет России должен заниматься расследованием преступлений, совершенных во Вторую мировую войну, не только на территории России, но и в других государствах, участвовавших в противостоянии, независимо от их принадлежности к воюющим сторонам, заявил в интервью РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
"Работа Следственного комитета - это хороший способ раскрыть преступления и акты геноцида, это также способствует более тесному сотрудничеству между немецкими и российскими ведомствами. Это создает доверие и понимание друг между другом и помогает примирению и международному пониманию. Тем не менее, Комитет должен заниматься делами не только на территории России, но и в других вовлеченных странах Второй мировой войны, независимо от их принадлежности к воюющим сторонам", - заявил Шлунд.
В мае прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых. Он назвал основной задачей следствия "установить преступников, потерпевших, их родственников". Килессо предполагает, что в захоронениях покоятся останки порядка 5 тысяч человек.
В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели воспитанников детского дома в Ейске. В 1942 году, когда город был оккупирован немецко-фашистскими войсками, около 300 детей были зверски убиты: закопаны живьем либо отравлены выхлопными газами в кузовах грузовиков. РИА Новости опубликовало три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших. В документах обозначены их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. Тридцатого октября СК России сообщил о том, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье "геноцид".
В ФРГ установили контакт со Следственным комитетом РФ по делу экс-нациста Гельмута Оберлендера, заявил РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.