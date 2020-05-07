Робби Шлунд: дела СК России по преступлениям нацизма помогают примирению

В этом году мир отмечает 75-й юбилей победы во Второй мировой войне . Глава германо-российской группы в бундестаге ФРГ, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд рассказал в интервью РИА Новости, что для него означает эта дата, уместно ли было отменять в стране из-за коронавируса мероприятия, такие как марш "Бессмертного полка", а также поделился своим мнением о звучащих в Польше призывах потребовать от Берлина и Москвы репарации.

— Что значит для вас этот юбилей? Как вы относитесь к масштабному празднованию Дня Победы в России?

— Как послевоенный ребенок, я оглядываюсь на мирное прошлое. Я всегда мог ходить в школу и провел детство без войны. Это большое везение, если принимать во внимание историю человечества. Советские солдаты, внесшие наибольший вклад в окончание Второй мировой войны, приложили огромные усилия, иногда даже ценой собственной жизни, и заслуживают соответствующих почестей. По этой причине я считаю правильным, что 75-летие Победы в 2020 году официально отмечается. Это победа над фашизмом, который развернул людей друг против друга. Сегодня можно снова видеть тенденции, когда разворачивается антироссийская агитация и пропаганда. Вот почему даже необходимо, чтобы Россия показала пример в этом (праздновании юбилея Победы. — Прим. ред.) отношении.

— В связи с мерами, принятыми в Германии против распространения коронавируса, массовые мероприятия в многочисленных мемориалах на месте бывших концлагерей и на советских военных кладбищах в этом году отменены. Также отменены общественные акции, например марш "Бессмертный полк". Что вы по этому поводу думаете?

— Я считаю, что коронавирус может служить как своего рода "приветствуемое алиби", чтобы избавиться от вещей, которых на самом деле не очень хотят, но которые терпят. Так как для некоторых из ведущих политиков празднование Россией 75-летия Победы было как бельмо на глазу, кризис очень пригодился. Я думаю, что все мероприятия на открытом воздухе не должны быть отменены, если организатор может представить соответствующую концепцию гигиены. Это также относится к упомянутым мероприятиям.

— Следственный комитет Российской Федерации начал в последние годы новые расследования в отношении уголовных дел о массовых убийствах и преступлениях против человечности на территории современной России во время Второй мировой войны. Должны ли немецкие ведомства вести совместное расследование этих преступлений вместе с российской стороной? Есть ли у этих преступлений срок давности?

— В принципе, работа Следственного комитета — это хороший способ раскрыть преступления и акты геноцида, это также способствует более тесному сотрудничеству между немецкими и российскими ведомствами. Это создает доверие и понимание друг друга и помогает примирению и международному пониманию. Тем не менее Комитет должен заниматься делами не только на территории России, но и в других странах, вовлеченных во Вторую мировую войну, независимо от их принадлежности к воюющим сторонам.

— Незадолго до 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны правительство Польши подтвердило свои требования к Германии о военных репарациях. Речь идет о сумме порядка 800 миллиардов евро. Должен ли Берлин платить Варшаве? И как вы оцениваете заявления главы польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского о том, что Россия также обязана выплатить репарации Польше?

— Я думаю, что 75 лет спустя это возмутительно и в высшей степени эгоистично. Я едва ли верю в то, что люди третьего послевоенного поколения должны быть наказаны за то, в чем они не виноваты. Это не способствует идее примирения и международного взаимопонимания, это материалистические устремления и это не очень полезно для сбалансированной и дипломатической внешней политики.

— Оппозиционные партии в ФРГ неоднократно заявляли о необходимости снятия европейских санкций с России, в том числе в связи с пандемией коронавируса. Нужно ли использовать 75-летнюю годовщину Победы, чтобы вновь напомнить о европейской солидарности и необходимости сотрудничества с таким большим европейским партнером, как Россия?