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75 лет Великой Победы
2020-05-07T15:07
https://ria.ru/20200507/1571063106.html
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570889717_0:163:3000:1851_1036x0_80_0_0_2433255df3617ab17d250991ef3b9193.jpg
РИА Новости

"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой

05:41 07.05.2020 (обновлено: 15:07 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ГребневСоветские солдаты ведут уличный бой
Советские солдаты ведут уличный бой
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Советские солдаты ведут уличный бой. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Министерство обороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию о Второй мировой войне.
США и их союзники традиционно отмечают победу 8 мая. В этот день проходят некоторые торжественные мероприятия, хотя это и не праздник — в отличие от 11 ноября, дня памяти ветеранов всех войн, в которых участвовали американцы.

Победа США и союзников

Мультимедийная презентация озаглавлена как "День победы в Европе: время празднования, осмысления", и далее следует пояснение, что в этот день (V-E Day) "Вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США".
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Затем следует фото барельефа "Встреча на Эльбе" на мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне. На нем изображена встреча советских и американских солдат в апреле 1945 года. Однако в тексте вместо упоминания об этом событии или вообще об СССР следует краткое изложение роли США в войне в Европе начиная с высадки в Нормандии.

"Война бушевала уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии. Вторжение ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Меньше чем через год Германия капитулирует и Гитлер будет мертв", — пишут в Пентагоне, прозрачно намекая на то, чей вклад в победу на нацизмом, по их мнению, стал решающим.

Затем идет слайд и текст, в котором говорится о том, что сначала капитуляцию немецких войск подписал 7 мая во Франции генерал-полковник Альфред Йодль. Однако 8 мая "по настоянию советского премьера Иосифа Сталина" была проведена еще одна церемония подписания капитуляции с участием немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. Отмечается, что и Кейтель, и Йодль признаны трибуналом в Нюрнберге виновными в военных преступлениях и казнены.
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О жертвах и виновных

Как говорится в презентации, капитуляция ознаменовала собой окончание войны в Европе, в результате которой погибли десятки миллионов военнослужащих и гражданских.

"Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около шести миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией. Около 250 тысяч американских военнослужащих также были убиты в ходе боев на европейском театре военных действий", — говорится в презентации.

Вторая мировая началась 1 сентября с вторжения немецких войск в Польшу, а 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. Советские войска вошли на территорию Польши 17 сентября, при этом СССР не находился в состоянии войны ни с одной из стран. Официально он вступил в войну лишь 22 июня 1941 года. США вступили в войну 7 декабря 1941-го, после нападения Японии.
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Далее в презентации упоминается о праздновании победы в Европе в странах-союзницах, в том числе во Франции, которая "приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий". Про СССР в этом месте сказано лишь, что "9 мая Советы отмечали свой собственный "День Победы".
После этого авторы презентации напоминают, что после победы над Германией война с участием "США и союзников" продолжалась против Японии на Тихом океане.

"Освобожденные союзными войсками регионы Западной Европы станут процветающими демократическими государствами, а освобожденные на востоке страны будут десятилетиями оккупированы советскими войсками", — говорится далее.

Текст сопровождается фотографиями преимущественно американских военных времен Второй мировой войны.

Тэтчер, Труман и Курилы

Помимо презентации, на сайте Пентагона опубликована викторина "День Победы в Европе. Как много вы знаете о нем и о Второй мировой войне?"
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Первый вопрос не оставляет сомнений, что викторина рассчитана на молодую американскую аудиторию. На вопрос, кто в Лондоне объявил о победе над Германией, предлагаются четыре фамилии британских премьеров: Уинстон Черчилль, Клемент Эттли, Маргарет Тэтчер и Тони Блэр (последний родился в 1953 году и руководил правительством в 1997-2007 годах).
Второй вопрос о том, кто из президентов США праздновал свой день рождения 8 мая 1945 года. С учетом того, что речь идет об американском лидере, авторы викторины не стали предлагать на выбор президентов вроде Рональда Рейгана или Билла Клинтона (правильный ответ — Гарри Труман).
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Следующий вопрос "Сколько военных США служили во Второй мировой войне?" (правильный ответ — 16 миллионов, включая два миллиона в Европе). "Население США в то время составляло 140 миллионов человек, поэтому 11 процентов населения США воевало во Второй мировой войне", — пишут авторы викторины.
Четвертый вопрос о том, что "технически Вторая мировая война не закончена, потому что Россия и Япония не подписали мирный договор, чтобы прекратить спор по поводу островов". Варианты ответа: острова Гилберта, Соломоновы острова, Иводзима и Курильские. Для внимательных есть подсказка: первые три варианта иллюстрированы фотографиями американских солдат, четвертый — лишь картой со стрелками, где хорошо видно, что острова расположены между Россией и Японией.
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75 лет Великой ПобедыРоссияКрасная армия (РККА)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Билл КлинтонМинистерство обороны СШАПольшаЛондонУинстон ЧерчилльМаргарет ТэтчерЯпонияСССРСШАВ мире
Популярные комментарии
Отважные североомериканские янки победили японских женщин и детей скинув на них атомные бомбы.
7 мая, 06:06
ЛКЛысый Кучерявый
36432404
Переписывание истории - это единственное, что они могут. Вы хотели, чтобы при нынешнем уровни русофобии во всем мире, главные авторы санкций против нас говорили правду? Да они через 5 лет скажут, что Гитлер нёс свободу и счастье всему миру, а дикие русские несли смерть. Что нам делать? Неустанно показывать документальные архивы, причем переводить на многие языки мира.....я думаю кадры тысяч ходячих мертвецов при освобождении Освенциума должны им хоть что то показать. А так....пшли они....это НАШ праздник.
7 мая, 07:31
ooleg0812
32112004
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