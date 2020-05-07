"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой

Победа США и союзников
"Война бушевала уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии. Вторжение ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Меньше чем через год Германия капитулирует и Гитлер будет мертв", — пишут в Пентагоне, прозрачно намекая на то, чей вклад в победу на нацизмом, по их мнению, стал решающим.
О жертвах и виновных
"Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около шести миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией. Около 250 тысяч американских военнослужащих также были убиты в ходе боев на европейском театре военных действий", — говорится в презентации.
"Освобожденные союзными войсками регионы Западной Европы станут процветающими демократическими государствами, а освобожденные на востоке страны будут десятилетиями оккупированы советскими войсками", — говорится далее.