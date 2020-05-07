"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Министерство обороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию о Второй мировой войне.

США и их союзники традиционно отмечают победу 8 мая. В этот день проходят некоторые торжественные мероприятия, хотя это и не праздник — в отличие от 11 ноября, дня памяти ветеранов всех войн, в которых участвовали американцы.

Победа США и союзников

Мультимедийная презентация озаглавлена как "День победы в Европе : время празднования, осмысления", и далее следует пояснение, что в этот день (V-E Day) "Вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США".

Затем следует фото барельефа "Встреча на Эльбе" на мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне . На нем изображена встреча советских и американских солдат в апреле 1945 года. Однако в тексте вместо упоминания об этом событии или вообще об СССР следует краткое изложение роли США в войне в Европе начиная с высадки в Нормандии

"Война бушевала уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии. Вторжение ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Меньше чем через год Германия капитулирует и Гитлер будет мертв", — пишут в Пентагоне, прозрачно намекая на то, чей вклад в победу на нацизмом, по их мнению, стал решающим.

Затем идет слайд и текст, в котором говорится о том, что сначала капитуляцию немецких войск подписал 7 мая во Франции генерал-полковник Альфред Йодль. Однако 8 мая "по настоянию советского премьера Иосифа Сталина " была проведена еще одна церемония подписания капитуляции с участием немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. Отмечается, что и Кейтель, и Йодль признаны трибуналом в Нюрнберге виновными в военных преступлениях и казнены.

О жертвах и виновных

Как говорится в презентации, капитуляция ознаменовала собой окончание войны в Европе, в результате которой погибли десятки миллионов военнослужащих и гражданских.

"Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около шести миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией. Около 250 тысяч американских военнослужащих также были убиты в ходе боев на европейском театре военных действий", — говорится в презентации.

Вторая мировая началась 1 сентября с вторжения немецких войск в Польшу , а 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. Советские войска вошли на территорию Польши 17 сентября, при этом СССР не находился в состоянии войны ни с одной из стран. Официально он вступил в войну лишь 22 июня 1941 года. США вступили в войну 7 декабря 1941-го, после нападения Японии

Далее в презентации упоминается о праздновании победы в Европе в странах-союзницах, в том числе во Франции, которая "приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий". Про СССР в этом месте сказано лишь, что "9 мая Советы отмечали свой собственный "День Победы".

После этого авторы презентации напоминают, что после победы над Германией война с участием "США и союзников" продолжалась против Японии на Тихом океане.

"Освобожденные союзными войсками регионы Западной Европы станут процветающими демократическими государствами, а освобожденные на востоке страны будут десятилетиями оккупированы советскими войсками", — говорится далее.

Текст сопровождается фотографиями преимущественно американских военных времен Второй мировой войны.

Тэтчер, Труман и Курилы

Помимо презентации, на сайте Пентагона опубликована викторина "День Победы в Европе. Как много вы знаете о нем и о Второй мировой войне?"

Второй вопрос о том, кто из президентов США праздновал свой день рождения 8 мая 1945 года. С учетом того, что речь идет об американском лидере, авторы викторины не стали предлагать на выбор президентов вроде Рональда Рейгана или Билла Клинтона (правильный ответ — Гарри Труман).

Следующий вопрос "Сколько военных США служили во Второй мировой войне?" (правильный ответ — 16 миллионов, включая два миллиона в Европе). "Население США в то время составляло 140 миллионов человек, поэтому 11 процентов населения США воевало во Второй мировой войне", — пишут авторы викторины.