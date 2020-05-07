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Новое оружие России
2020-05-07T11:07
https://ria.ru/20200507/1571062165.html
Госиспытания новейшего БТР "Бумеранг" завершатся в 2021 году
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РИА Новости

Госиспытания новейшего БТР "Бумеранг" завершатся в 2021 году

03:45 07.05.2020 (обновлено: 11:07 07.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг"
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Государственные испытания новейшей российской колесной боевой платформы "Бумеранг" завершатся в 2021 году, идет подготовка к ее серийному производству, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что госиспытания перспективных боевых машин "Курганец-25" и "Бумеранг" планируется завершить в 2022 году.
"Сейчас на производственных площадях "ВПК" идет сборка новых опытных образцов "Бумеранга" для проведения государственных испытаний, которые планируется завершить в следующем году", - сказал Красовицкий.
По его словам, в настоящее время на дочерних предприятиях "ВПК" идет обновление и подготовка производственной базы, что позволит начать серийное производство "Бумерангов" в любых количествах, которые потребуются Минобороны РФ, как только завершатся госиспытания этой платформы.
Боевая машина пехоты К-17 Бумеранг
23 апреля, 14:07Сказано в эфире
Военный эксперт перечислил возможности новейшей платформы "Бумеранг"Россия начала экспорт боевой платформы "Бумеранг", сообщили в Рособоронэкспорте. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях боевой машины.
Красовицкий напомнил, что по итогам предварительных испытаний "Бумеранга", завершившихся в 2019 году, было принято решение внести изменения в бронированный корпус, в результате чего будут улучшены условия размещения солдат в десантном отделении, а также повысится запас плавучести машины.
Впервые "Бумеранг" представили в 2015 году в рамках военного парада к 70-летию Победы на Красной площади наряду с такими перспективными бронемашинами, как танк "Армата" и БМП "Курганец".
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг на форуме Армия-2018
23 апреля, 11:46
Неуязвимая амфибия. Россия начала экспорт БТР "Бумеранг"
Ранее главнокомандующий сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что "Бумеранг" по огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.
Как ранее рассказывал журналистам Красовицкий, в "Бумеранге" будут реализованы самые передовые оборонные технологии: машина будет обладать защитой верхней полусферы, комплексами обороны против высокоточного оружия, а также сможет управляться дистанционно.
Читайте полный текст интервью Александра Красовицкого >>
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Новое оружие РоссииАлександр КрасовицкийБТР "Бумеранг"Военно-промышленная компанияБумерангОлег СалюковАрматаДенис МантуровБезопасность
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