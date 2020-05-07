Александр Красовицкий: создаем новый БТР для защиты Крайнего Севера

Предприятия отечественной оборонки продолжают работу, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции: идут испытания новейшей боевой техники, проектируются новые образцы. Генеральный директор ведущего российского производителя колесной бронетехники ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву об испытаниях и подготовке к серийному производству новейшей колесной платформы " Бумеранг ", развитии нового для компании направления – разработки гусеничных машин и других перспективных проектах.

— Александр Владимирович, когда планируется начать серийное производство перспективной колесной боевой платформы "Бумеранг"? Какие изменения претерпела машина по итогам испытаний, что в ней дорабатывается сегодня?

— В соответствии с графиком по опытно-конструкторской работе (ОКР) "Бумеранг", "Военно-промышленная компания" совместно с Главным автобронетанковым управлением Минобороны РФ и научно-исследовательскими организациями военного ведомства завершило предварительные испытания опытных образцов на базе этой унифицированной межвидовой колесной платформы в прошлом году.

На данном шасси созданы колесный бронетранспортер К-16 и колесная боевая машина пехоты К-17. В ходе проведенных предварительных испытаний опытные образцы подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

По их итогам мы решили несколько изменить бронированный корпус, в результате чего будут улучшены условия размещения солдат в десантном отделении, а также повысится запас плавучести машины.

Сейчас на производственных площадях "ВПК" идет сборка новых опытных образцов "Бумеранга" для проведения государственных испытаний, которые планируется завершить в следующем году. Кроме того, на предприятиях, входящих в наш периметр управления, идет обновление и подготовка производственной базы для осуществления серийного производства техники на базе этой платформы. Так, например, на АО "Завод корпусов" полностью изготовлена необходимая оснастка для производства новых бронекорпусов.

Все проведенные работы позволят после завершения госиспытаний приступить к серийному производству "Бумерангов" в любых количествах, которые потребуются Минобороны России.

— В какие сроки планируется разработать новый боевой модуль для "Бумеранга"? Какое вооружение будет на нем стоять?

— В рамках ОКР "Бумеранг" ведется разработка двух дистанционно управляемых боевых модулей: один с пулеметным вооружением, второй с пулеметно-пушечным.

Кроме того, "ВПК" в инициативном порядке ведет разработку еще одного дистанционно управляемого боевого модуля для машин, находящихся в производстве, и для перспективных образцов. Я не стал бы говорить, что он создается конкретно для колесной платформы "Бумеранг". Этот модуль может быть установлен на широкую гамму колесных и гусеничных бронемашин и даже на сторожевые, десантные катера и легкие корабли.

Сегодня в соответствии с современными требованиями БТР превращается в некую универсальную боевую машину, которая должна не только транспортировать пехоту и поддерживать ее огнем в бою, но и бороться с танками, БМП и БТР, поражать открыто расположенную или укрытую вражескую пехоту и огневые средства, вести борьбу с низколетящими воздушными целями противника.

Причем все это должно осуществляться не только с места из-за укрытия, как это было раньше, но и с ходу или на плаву. Поэтому, чтобы решать такие огневые задачи, в разрабатываемом нами боевом модуле предусмотрена установка 30-мм автоматической пушки с двухленточным питанием, спаренного с ней 7,62-мм пулемета, 30-мм автоматического гранатомета и двух пусковых установок противотанковых управляемых ракет.

Помимо этого, боевой модуль нашей разработки оснащается современным прицельно-наблюдательным комплексом с тепловизионным каналом, лазерным прицелом-дальномером, независимой стабилизацией линии визирования в двух плоскостях и автоматизированной системой управления огнем. Опытный образец нового боевого модуля нашей разработки мы покажем на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Главное отличие нашего модуля – это высокие боевые свойства при приемлемой цене, он будет в два-три раза дешевле, чем аналогичные изделия наших коллег, не говоря уже про зарубежные аналоги. Мы хотим уйти от практики, когда некоторые разработчики предлагают боевые модули, цена которых составляет три четверти стоимости всей машины.

— Когда планируется завершить госиспытания бронеавтомобилей нового поколения "Атлет"?

— Испытания опытных образцов бронированных автомобилей многоцелевого и специального назначения "Атлет" проходят в полном соответствии с графиком. На сегодняшний день завершены предварительные испытания машины. Все тесты опытные образцы прошли, включая испытания на баллистическую и противоминную стойкость. Все заявленные характеристики во время испытаний были подтверждены.

Сейчас опытные образцы бронеавтомобилей готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Они завершатся до конца текущего года. Серийное производство бронеавтомобилей семейства "Атлет" мы планируем начать уже в следующем году.

— Разрабатывается ли специалистами "ВПК" концепция бронеавтомобиля нового поколения (условно "Тигр-3")? Чем он будет отличаться от машин, стоящих сегодня на вооружении российской армии?

— Разработки новых концепций бронеавтомобилей и другой колесной бронетехники у нас не прекращались ни на минуту. Творчество конструкторов – это процесс, который не останавливается никогда. Но я бы не стал называть их "Тигр-3" или "Тигр-4". Это новые машины, зачастую совсем другого класса, чем "Тигр". Немного потерпите, и мы расскажем об одной из наших новинок.

— Не так давно вы заявили о том, что "ВПК" осваивает новое для себя направление – создание бронемашин на гусеничном шасси. Не могли бы вы рассказать подробнее о ваших разработках в этой сфере? Какие задачи будут выполнять эти машины, каковы сроки их создания?

— Сегодня "ВПК" приобрело новую компетенцию – разработка, производство и поставка гусеничных транспортеров-тягачей и снегоболотоходов. В свете повышения внимания к проблемам осуществления надежной защиты наших северных рубежей эти машины просто незаменимы.

Пока у нас идет выпуск и поставка в Вооруженные силы РФ небронированных вариантов таких машин. Они выполняют функции транспортных и медицинских машин в условиях территорий с глубоким снежным покровом, заболоченной местности и бездорожья.

Сейчас мы работаем над созданием новой вездеходной гусеничной плавающей машины с грузоподъемностью до пяти тонн. В ближайшее время опытный образец этой машины выйдет на заводские испытания. Мы также покажем эту машину на "Армии-2020".

Что касается создания гусеничных бронированных машин, в настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа. Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время.

— Завершились ли испытания бронеавтомобилей "Волк" и принято ли решение об их поставках в российскую армию? Какие изменения претерпел данный проект?

— Официально НИОКР, в рамках которой разрабатывались и проходили испытания опытных образцов бронеавтомобилей "Волк", прекращена. Машины прошли весь цикл испытаний, показали, на что они способны, и подтвердили заявленные характеристики. Это была интересная работа, в ходе которой были апробированы новые технологии, конструкторские и инженерные решения.

Например, на бронеавтомобилях семейства "Волк" впервые в нашей стране были отработаны автоматически регулируемая гидропневмоподвеска, бортовая информационно-управляющая система (БИУС), была реализована модульная конструкция и для повышения уровня баллистической защиты использовались дополнительные модули керамической брони.

Но как это иногда бывает в нашем бурно развивающемся мире, изменились условия и требования, появились новые технологии. Это и привело к тому, что мы получили техническое задание на создание новой машины. Безусловно, наработки, полученные по итогам испытаний машин семейства "Волк", используются нами при создании новых образцов колесной бронетехники.

— Какие новые модификации бронеавтомобилей семейства "Тигр" разрабатываются сегодня специалистами "ВПК"?

— Мы постоянно работаем над повышением боевых, эксплуатационных и потребительских свойств нашей техники, и "Тигры" не являются исключением. Так, например, нами был разработан и сейчас поставляется заказчикам вариант СБМ ВПК-233136 "Тигр" в так называемой комплектации "Рейд".

Этот вариант специальной бронированной машины "Тигр" выполнен в пятидверном бронированном корпусе, оснащен более мощным дизельным двигателем ЯМЗ 534 серии, развивающим мощность 240 лошадиных сил против 215 лошадиных сил на предыдущих версиях.

Машина оснащена автоматической коробкой передач, оборудована системой кругового видеообзора, подножками под бортовыми и кормовой дверьми. Салон данного бронеавтомобиля рассчитан на перевозку 9 человек и оборудован комфортабельными креслами.

Переделаны носовая часть автомобиля и оперение. Машина получила современную светодиодную автооптику, а также оборудована светодиодным инфракрасным прожектором. Кроме того, мы предлагаем нашим заказчикам опции, которые можно устанавливать по отдельности: дополнительные дистанционно управляемые фары-искатели, системы кругового видеообзора, дополнительное бронирование, антитравматические кресла, металлические защитные решетки и многое другое.

— Каковы успехи вашей компании в экспорте боевых машин? Сколько "Тигров" и БТР было поставлено за рубеж в 2019 году, удалось ли расширить географию поставок?

— Мы постоянно наращиваем успехи в сфере зарубежных поставок нашей продукции. К сожалению, я не могу раскрывать объемы экспорта по конкретным периодам и странам, скажу только то, что общие объемы поставок за рубеж бронетранспортеров БТР-82А и бронеавтомобилей "Тигр" перевалили за тысячи единиц. Расширяется и география поставок, например, более тысячи бронеавтомобилей "Тигр" сегодня несут службу в 16 странах мира.

На сегодняшний день у нас есть ряд контрактных обязательств на поставку за рубеж через государственного посредника АО "Рособоронэкспорт", с которым мы тесно работаем, нескольких партий бронетранспортеров БТР-82А, в том числе и новым заказчикам. Надо отметить, что интерес к этой машине за рубежом со стороны потенциальных клиентов возрастает все больше и больше.

— Удалось ли вывести на внешние рынки медицинскую версию "Тигра"? Если да, то какие страны заказали данную машину, о каких объемах поставок идет речь?

— На сегодняшний день мы имеем контракт на поставку партии бронированных медицинских машин "Тигр БМА" в одну из стран дальнего зарубежья. Куда конкретно и сколько машин, в силу ряда обязательств мы разглашать не имеем права.

Стоит отметить, что "Тигр БМА" мы позиционируем не только как чисто медицинскую машину, а еще как автомобиль с увеличенным заброневым объемом. Она может быть использована в качестве основы для создания командно-штабных машин (КШМ), высокомобильных подвижных командных пунктов, аппаратных связи, машин радиоэлектронной борьбы и так далее.

— Какие новые машины гражданского предназначения разрабатывает сегодня "ВПК"?

— Об одной из таких машин я рассказывал, отвечая на предыдущий вопрос. Бронированная медицинская машина нужна не только в боевых условиях. Представьте себе ситуацию, когда рвутся снаряды на охваченных огнем складах с боеприпасами и надо эвакуировать из опасной зоны персонал арсеналов и жителей близлежащих населенных пунктов. Делать это на обычной небронированной санитарной машине крайне опасно.

К сожалению, такие пожары — не редкость. При других техногенных катастрофах тоже может быть вполне востребован "Тигр БМА". При этом надо отметить, что стандартные медицинские автомобили могут вывозить из таких зон только одного пострадавшего, тогда как наша машина четверых, при этом им можно оказывать медицинскую помощь на ходу, когда потеря времени может привести к потере жизни.

Мы также говорили о гусеничных транспортерах и снегоболотоходах, производимых нашей компанией. В основном это гражданская продукция, которая пользуется большим спросом среди нефтяников, газовщиков, а также и других специалистов, работающих в условиях Крайнего Севера, Дальнего Востока, в таежно-болотистой местности. При этом нами разработаны как пассажирские или грузопассажирские версии вездеходов, так и версии пожарных машин, мобильных буровых установок, медицинских машин и других.

Продолжаем мы работы и по гражданским "Тиграм". В нашем понимании гражданский "Тигр" — это машина СБМ ВПК-233136, которая может использоваться и как полицейская машина, и как гражданская.

Работы над "Тигром" по гражданской ветке ведутся под заказ, это, можно сказать, эксклюзивные работы. Поскольку бронеавтомобиль, в отличие от большинства зарубежных аналогов, изначально создавался как военная машина, то и себестоимость его немаленькая.

На Западе подобные бронеавтомобили создают на базе коммерческих шасси, что делает их себестоимость более-менее низкой, но при этом снижаются многие боевые характеристики. Переделка же боевой машины для гражданских целей всегда чревата удорожанием. Тем не менее мы делаем чисто гражданские "Тигры", под индивидуальный заказ оборудуем салоны машин.